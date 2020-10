Kriterije za razglasitev epidemije bi lahko presegli že v soboto

Po aktualnih podatkih trenutna 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev v Sloveniji znaša 258. Hospitaliziranih je 242 bolnikov s covid-19, 45 jih potrebuje zdravljenje na intenzivni negi. Kot kaže, je zdaj le še vprašanje časa, kdaj bo vlada aktivirala 1. paket ukrepov rdeče faze. Ta vključuje šolanje na daljavo za srednje šole in univerze, zaprtje trgovskih centrov in kulturnih ustanov in splošno prepoved verskih obredov ter porok z gosti povsod po državi in ne le v rdečih regijah.

Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina vlada čaka, da se premier Janez Janša vrne iz Bruslja, kjer poteka Vrh Evropske unije, nato pa se bo vlada posvetovala s strokovno skupino, kako naprej in kateri so naslednji ukrepi, so poročali v oddaji Svet na Kanalu A.

Če se bo epidemiološka slika še slabšala, bo glede na vladni načrt za obvladovanje drugega vala epidemije nastopil 2. paket rdeče faze. Ta predvideva uvedbo šolanja na daljavo za vse učence, posebne slote za starejše, zaprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, zaprtje hotelov, splošno prepoved vseh javnih prireditev, zaprtje športnih objektov za amaterje za individualne športe in omejitev gibanja med 22.30 in 5. uro.

Zadnji paket ukrepov, ob znatnem poslabšanju epidemiološke slike, predvideva ponovno zaprtje gibanja med občinami, zaprtje vrtcev, zaustavitev javnega prometa, zaprtje meja, prepoved izhodov ter zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti. Za izpolnitev teh pogojev bi se moralo v bolnišnicah zdraviti že 360 pacientov, od tega 60 na intenzivni negi.