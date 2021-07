Raziskava: Delež cepljenih in tistih, ki se še nameravajo cepiti, že skoraj 70-odstoten

Tokratna meritev kaže, da se je namera cepljenja od zadnje meritve še nekoliko povzpela in dosegla 68 odstotkov. Gre za seštevek cepljenih z vsaj enim odmerkom in tistih, ki pravijo, da se bodo zagotovo ali verjetno cepili. Poleg višjega deleža cepljenih je nekoliko več tudi takih, ki se bodo zagotovo cepili, zdaj jih je sedem odstotkov, pred dvema tednoma jih je bilo devet odstotkov.

Delež teh, ki se verjetno ne bodo cepili, ostaja enak kot pred dvema tednoma, delež teh, ki se zagotovo ne bodo cepili, pa je za dve odstotni točki nižji in znaša 19 odstotkov. Minimalna dosegljiva stopnja precepljenosti v populaciji od 18 do 75 let je tako še nekoliko narasla in znaša 72 odstotkov. Maksimalna dosegljiva stopnja precepljenosti pa tokrat znaša 81 odstotkov.

V tokratni meritvi so znova preverjali, kaj je za cepljenje motiviralo tiste, ki so se že cepili oziroma se zagotovo bodo, ter kaj so zadržki pri neodločenih in tistih, ki so odločeni, da se ne bodo cepili. Med že cepljenimi še vedno prevladuje odgovor, da gre za zaščito pred boleznijo oz. okužbo in zaščito drugih. Med tistimi, ki se bodo zagotovo cepili, je prav tako na prvem mestu zaščita pred boleznijo, se pa glede na meritev pred dvema mesecema pojavlja nov odgovor, in sicer "manj omejitev za cepljene".

Med v celoti odločenimi proti cepljenju ni večjih sprememb pri navajanju razlogov proti. Prevladuje mnenje, da gre za eksperimentalno cepivo (30 odstotkov), ki mu ne zaupajo (28 odstotkov), ali pa menijo, da ne sodijo v rizično skupino (15 odstotkov). Desetina med njimi jih ne verjame v koronavirus.