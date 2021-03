Večina tistih, ki bi se cepila, za možnost izbire

Kljub težavam in zapletom s cepivom AstraZenece in zaustavitvi cepljenja v večini držav EU v Sloveniji še vedno prevladuje večinsko zaupanje v cepiva. Po raziskavi Mediane se dobrih 48 odstotkov vprašanih namerava cepiti, 34,6 odstotka ne, slabih 17 odstotkov vprašanjih pa je neodločenih. V cepiva ruskih in kitajskih proizvajalcev pa zaupa slabih 45 odstotkov tistih, ki se nameravajo cepiti.

Glede na zadnjo raziskavo Mediane, ki je potekala med 8. in 12. marcem na vzorcu 703 telefonsko in spletno anketiranih udeležencev, se proti koronavirusu namerava cepiti 48,6 odstotka vprašanih. Delež tistih, ki se ne nameravajo cepiti, pa je 34,6 odstotka. Neodločena je približno šestina vprašanih. Na evropskem trgu je sicer več cepiv različnih proizvajalcev. Doslej je Evropska agencija za zdravila (EMA) odobrila uporabo cepiv Pfizer, AstraZeneca, Moderna ter Johnson & Johnson. Na vprašanje, ali menijo, da bi morali imeti možnost izbire cepiva, je več kot polovica (54 odstotkov) tistih, ki se nameravajo cepiti, odgovorila z da. 42,1 odstotka pa je takšnih, ki jim je vseeno, s katerim cepivom se cepijo. Kakšno pa je zaupanje v rusko cepivo Sputnik ter kitajska cepiva? Med tistimi, ki se nameravajo cepiti proti covidu-19, je 44,6 odstotka vprašanih odgovorilo z da, 30,9 odstotka vprašanih pa ruskim in kitajskim proizvajalcem cepiv ne zaupa. Skoraj četrtina (24,5 odstotka) je neodločenih. Spomnimo, EMA ruskega cepiva proti covidu-19 še ni odobrila, je pa v začetku meseca začela tekoči pregled podatkov o njem. Na nacionalni ravni so se za nabavo ruskega cepiva odločili na Madžarskem, Češkem in Slovaškem, o dobavi in proizvodnji pa je dogovor že sklenila Italija.