Večina Slovencev bi poleti dopustovala doma, tretjina na Hrvaškem

Da že načrtujejo poletni dopust, je odgovorilo 33 odstotkov vprašanih. 38,4 odstotka vprašanih bi v primeru, da omejitev, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, ne bi bilo, vseeno dopustovalo doma, 33,5 odstotka bi jih odšlo na počitnice na Hrvaško, 8,1 odstotka bi jih dopustovalo v obmorskih letoviščih drugod po Evropi, 7,6 odstotka pa bi jih dopustovalo zunaj Evrope, so sporočili z Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana.

Sodelujoče so povprašali tudi o poslovnih poteh v tujino. 53 odstotkom vprašanih se sploh ne zdi verjetno, da bodo v prihodnjih treh mesecih v tujino potovali poslovno. 27 odstotkov jih je odgovorilo, da to ni verjetno. Da je to verjetno ali zelo verjetno, meni deset odstotkov vprašanih.

Raziskavo je Mediana izvedla 15. in 16. maja z metodo spletnega anketiranja s pomočjo svojega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 75 let.

Vlada želi državljane k dopustovanju doma sicer med drugim spodbuditi z izdajo turističnih bonov vsem polnoletnim državljanom v višini 200 evrov za polnoletne prebivalce in 50 evrov za mladoletne, ki jih bo mogoče koristiti do konca leta.