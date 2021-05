Raziskava NIJZ: 'PCR-testi bi morali biti brezplačni'

Raziskava je pokazala, da je imelo kar tri četrtine ljudi še po enem mesecu določene težave. Okoli 40 odstotkov jih je tožilo nad slabim počutjem, utrujenostjo, pomanjkanjem energije, nekaj manj kot tretjina je imela težave z zaznavanjem okusa, vonja, približno četrtina težave s koncentracijo in pomnjenjem ter motnje spanja.

Manj je bilo takih, ki so imeli bolečine v mišicah, sklepih ali prsih, so težje dihali, imeli neprijetne občutke, čutili razbijanje srca in imeli težave s prebavo. V povprečju so imeli vprašani po dve od naštetih težav.

Večina ljudi, ki zboli za covidom-19, se v nekaj tednih pozdravi, a raziskovalci in zdravstveni delavci ugotavljajo, da pri nekaterih posamezni simptomi vztrajajo tudi več mesecev po diagnozi ali pa izginejo in se znova pojavijo več tednov ali mesecev po prvotnem okrevanju.

V tujini so te težave poimenovali postakutni covid-19 ali dolgotrajni covid-19. Pojavlja se tudi pri tistih z milejšo obliko bolezni in celo med mladimi odraslimi ter otroki brez predhodnih zdravstvenih težav. Simptomi so raznovrstni, od utrujenosti, zadihanosti in nespečnosti do težav s spominom in koncentracijo, srčne palpitacije, bolečin v različnih delih telesa, driske in slabosti.