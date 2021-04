Raziskava NIJZ: upada upoštevanje večine protikoronskih ukrepov

Raziskavo o vplivu pandemije covida-19 na življenje ljudi v Sloveniji SI-PANDA so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) začeli decembra lani med osebami, starimi med 18 in 74 let. Izvajajo jo enkrat na dva tedna, izvedli pa bodo 12 ponovitev.

V tokratnem, osmem delu raziskave, ki je potekal od 12. do 15. marca, sta sodelovali 1002 osebi. Velika večina jih je navajala, da je v zadnjih sedmih dneh upoštevala predpisane ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom. Med ukrepi so v največji meri upoštevali pravilno higieno kihanja in kašljanja ter uporabo zaščitne maske v javnosti (po več kot 90 odstotkov), najmanj pa so upoštevali razkuževanje površin in ostajanje doma (po okoli 56 odstotkov).

Kot so navedli v poročilu raziskave, je bila uporaba maske v javnosti v vseh delih raziskave najbolj upoštevan ukrep. V zadnjih dveh delih raziskave je opaziti upad upoštevanja večine ukrepov, z izjemo upoštevanja zračenja prostorov večkrat na dan. "To bi lahko deloma pripisali višanju deleža prebivalcev, ki so že preboleli ali bili cepljeni proti covidu-19, pa tudi temu, da je število na novo okuženih oseb v državi začelo upadati, ukrepi pa so se začeli sproščati, kar je verjetno vplivalo na zmanjšano previdnost pri ljudeh. Zaradi prihajajočih toplejših dni pa imamo več možnosti za redno zračenje prostorov, kar je verjetno prispevalo k upoštevanju tega ukrepa," so pojasnili na NIJZ.