Raziskava: Poživitveni odmerek zelo učinkovito ščiti pred smrtjo zaradi covida

Obvezno cepljenje proti covidu-19 bo v Avstriji od februarja obvezno za vse, ki so starejši od 18 let in imajo stalno ali začasno prebivališče v tej državi. Do sredine marca je predvideno prehodno obdobje brez kazni, sicer je za kršitelje predvidena globa do 3600 evrov.

"Rezultat za Avstrijo je skladen z drugimi mednarodnimi študijami," je povedal strokovnjak za analizo zdravstvenega sistema pri GÖG Lukas Rainer. Vendar se podatki nanašajo predvsem na koronavirusno različico delta. Kar se različice omikron tiče, je po Rainerjevih besedah še potreben čas, da bi lahko dali veljavne izjave.

Trenutna analiza zajema obdobje od začetka februarja 2021 do 13. januarja, podatki za tretji odmerek cepiva pa so izračunani od 1. oktobra. V Avstriji so doslej zabeležili okoli 14.000 primerov smrti zaradi covida-19. Med njimi je bilo od prvega zaključenega kroga cepljenja v začetku februarja 2021 okoli 5600 smrti, od tega se je okoli 4500 smrti nanašalo večinoma na ljudi, ki niso bili v celoti cepljeni, še navaja GÖG. Toda zaradi covida je umrlo tudi 95 ljudi, ki so bili trikrat cepljeni, od tega je bila večina starih 75 let ali več.

Rezultati so bili zbrani po koledarskih mesecih in po starostnih skupinah. Pokazalo se je, da je imelo cepljenje s tremi odmerki različnih razpoložljivih cepiv v vseh starostnih skupinah 98- do 100-odstotno podobno visoko učinkovitost pri preprečevanju smrti. Po Rainerjevem mnenju je bilo "presenetljivo", da so opazili zelo majhne razlike med starostnimi skupinami.

V skupini ljudi, ki so bili dvakrat cepljeni, je bila stopnja umrljivosti v večini mesecev opazovanja več kot desetkrat nižja kot v primerjalni skupini necepljenih. To je pokazalo, da cepivo z več kot 90-odstotno učinkovitostjo ščiti pred smrtjo.

"Trenutni rezultati študije še enkrat potrjujejo - cepljenje proti covidu-19, predvsem poživitveni odmerek, nas ščiti pred hudim potekom bolezni, ki se v najslabšem primeru lahko konča celo s smrtjo," je izsledke analize komentiral avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein in pri tem vnovič pozval k cepljenju in prejemu poživitvenega odmerka.

Izrael priporoča četrti odmerek cepiva proti covidu-19 za vse odrasle

Strokovna komisija izraelske vlade je danes priporočila poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 za vse, starejše od 18 let. Prejeli bi ga lahko po petih mesecih od prejema tretjega odmerka ali prebolelosti. "Odločitev je bila sprejeta glede na pozitivne rezultate, ki kažejo od tri do petkrat večjo zaščito pred hudim potekom bolezni po četrtem odmerku cepiva," je sporočil strokovni organ izraelske vlade. Zaščita pred okužbo naj bi bila medtem pri štirikrat cepljenih dvakrat večja kot pri trikrat cepljenih.

Priporočilo odbora mora pred razširitvijo izraelske kampanje za cepljenje proti covidud-19 odobriti še izraelski minister za zdravje Nahman Aš. V državi sicer ni širokega soglasja o potrebi za poživitveni odmerek. Pretekli teden je vodilna raziskovalka študije o učinkovitosti četrtega odmerka, direktorica oddelka za nalezljive bolezni v medicinskem centru Šeba v Tel Avivu Gili Regev Johaj dejala, da prvi rezultati njene študije kažejo, da četrti odmerek ni zagotovil veliko dodatne zaščite.