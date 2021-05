Raziskava: pri mešanici cepiv proti covidu-19 so stranski učinki pogostejši

V raziskavi, ki jo je vodila univerza v Oxfordu, je sodelovalo 830 prostovoljcev, starih več kot 50 let. Prvi popolni rezultati bodo objavljeni julija, preliminarne ugotovitve pa so predstavili v raziskovalnem članku v medicinski reviji Lancet.

Pri kombiniranju različnih odmerkov cepiva so v večini primerov poročali o tresavici, glavobolu in bolečinah v mišicah. Študija je pokazala, da so odrasli pogosteje poročali o blagih in zmernih neželenih učinkih po mešanju odmerkov cepiv proti covidu-19 AstraZenece in Pfizerja. Neželeni stranski učinki so bili kratkotrajni in raziskovalci niso podvomili v varnost cepiv.

"To je res zanimiva ugotovitev in ni nekaj, kar smo tudi pričakovali," je povedal profesor Matthew Snape iz Oxfordske skupine za cepljenje, ki opravlja raziskave na področju cepiv in imunizacije.

Vsak deseti prostovoljec, ki je v štirih tednih prejel dva odmerka AstraZenece, je poročal o vročini. V primeru tistih, ki so prejeli en odmerek cepiva AstraZeneca in enega Pfizerja, se je delež tistih, ki so imeli vročino, povečal na 34 odstotkov.