Protitelesa naj bi v telesu ostala še vsaj devet mesecev po okužbi

Ravni protiteles v ljudeh so spremljali s pomočjo treh različnih testov, ki so odkrivali različne vrste protiteles. Rezultati so pokazali, da so se vse ravni protiteles zmanjšale, ko je telo premagalo okužbo, vendar je bila stopnja upadanja različna.

Raziskovalci z univerze v Padovi in Imperial College v Londonu so testirali več kot 85 odstotkov od 3.000 prebivalcev mesta. Ugotovili so, da ima 98,8 odstotka ljudi, ki so se okužili v prvem valu epidemije, v sebi še vedno – devet mesecev pozneje – protitelesa, ne glede na to, ali je bila njihova okužba simptomatska ali ne, poroča Sky News.

Zaznali so tudi več primerov, ko se je raven protiteles pri nekaterih ljudeh povečala, kar kaže na to, da so morebitne ponovne okužbe virusa spodbudile njihov imunski sistem. "Nismo našli dokazov, da bi se ravni protiteles med simptomatskimi in asimptomatskimi okužbami bistveno razlikovale, kar kaže na to, da moč imunskega odziva ni odvisna od simptomov in resnosti okužbe," je ob tem povedala Ilaria Dorigatti iz Imperial College v Londonu.

"Vendar naša študija kaže, da se ravni protiteles razlikujejo – včasih izrazito – odvisno od testa, ki je bil uporabljen. To pomeni, da moramo biti previdni pri primerjavi ocen ravni okužb v populaciji, pridobljeni v različnih delih sveta, z različnimi testi in v različnih časovnih obdobjih, "je še dodala.

Ekipa je raziskala tudi, kako se je okužba razširila na člane gospodinjstva, in ugotovila, da obstaja 25-odstotna verjetnost, da se virus prenaša na ta način. Presenetljivo je raziskava pokazala še, da je 20 odstotkov okužb povzročilo večino prenosov – 79 odstotkov.

"Velike razlike v tem, kako lahko okužena oseba okuži druge ljudi, kažejo, da so vedenjski dejavniki ključni za nadzor epidemije, socialna distanca, omejevanje števila stikov in nošenje mask pa so še naprej pomembni za zmanjšanje tveganja za prenos bolezni, tudi pri visoko cepljenih populacijah," so opozorili.

"Jasno je, da epidemije še ni konec, niti v Italiji niti zunaj nje. Menim, da je v prihodnosti bistvenega pomena še naprej cepiti prebivalstvo z obema odmerkoma ter izvajanje nadzora, vključno s sledenjem stikov. Spodbujanje ljudi k previdnosti in omejevanje tveganj za prenos virusa bosta še naprej bistvenega pomena," je še dodala Dorigattijeva.