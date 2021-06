Raziskava: prve okužbe z virusom sars-cov-2 že oktobra ali novembra 2019

Prvi primeri okužbe z novim koronavirusom so se pri ljudeh na Kitajskem pojavili že v obdobju med začetkom oktobra in sredino novembra 2019, najverjetneje nekje okoli 17. novembra, je s pomočjo modeliranja podatkov ugotovila skupina britanskih znanstvenikov. Izsledke analize so objavili v znanstveni reviji PLOS Pathogens.

Virus se je pri ljudeh prvič najverjetneje pojavil okoli 17. novembra 2019. FOTO: AP

Novi koronavirus (sars-cov-2) naj bi se v svetu razširil bistveno prej, kot so nakazovali prvi dokazi oziroma prve uradno potrjene okužbe z njim. Te so namreč sledile decembra 2019, in sicer v mestu Vuhan v provinci Hubej osrednjem delu Kitajske. Strokovnjaki so sicer to domnevali že dlje časa. Domneve v tej smeri so izrazili tudi strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki so v začetku letošnjega leta na Kitajskem na terenu preiskovali izvor novega virusa.

Znanstveniki pod vodstvom Davida Robertsa z britanske Univerze Kent pa so to zdaj potrdili oziroma z analizo podatkov o prvih potrjenih primerih okužbe na Kitajskem in v tujini izračunali najverjetnejše časovno obdobje preskoka virusa sars-cov-2 z živali na ljudi. Uporabili so matematični model, s katerim naravovarstveniki napovedujejo izumrtje določenih vrst. Ne le da se je virus po njihovih izračunih pri ljudeh na Kitajskem pojavil občutno prej, kot je bilo znano doslej, ampak se je tudi prej razširil po svetu. Prve okužbe zunaj Kitajske, in sicer na Japonskem, naj bi bile tako že okoli 3. januarja lani, prvi primeri v Evropi, natančneje v Španiji, okoli 12. januarja, v ZDA pa okoli 16. januarja.

Vendarle raziskovalci obenem opozarjajo, da so njihovi izsledki "dobri le toliko, kot so dobri podatki, ki so bili uporabljeni". Na rezultate analize so namreč bistveno vplivali dejavniki, kot je bila na primer kakovost prvih razpoložljivih testov za potrjevanje okužbe v posameznih državah. Obenem je dejstvo, da številne okužbe potekajo asimptomatsko, zaradi česar ljudje, še posebej ob začetku pandemije, pogosto niso obiskali zdravnika in niso bili testirani.

Sam izvor virusa medtem ostaja neznan, večina strokovnjakov pa meni, da je na ljudi preskočil z netopirjev preko nekega vmesnega gostitelja, morda kune. Predvsem v ameriški politiki se vedno znova širijo tudi teorije, da naj bi virus nastal v enem od kitajskih laboratorijev.