V evropski strokovni reviji objavili raziskavo slovenskih epidemiologov

Slovenski epidemiologi so v svoji raziskavi ocenjevali učinkovitost cepiva proti hospitalizaciji zaradi težkih okužb dihal, povzročenih z virusom sars-cov-2. Ugotovili so, da cepljenje proti covidu-19 pomembno zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo, so zapisali v povzetku ugotovitev raziskave.

Pri raziskavi so uporabili obsežne podatke iz treh nacionalnih zbirk, in sicer o potrjenih primerih covida-19, hospitaliziranih bolnikih in cepljenih proti covidu.

Raziskava je bila opravljena oktobra lani, ko je v Sloveniji prevladovala različica delta. Zajela je osebe v treh starostnih skupinah – od 18 do 49 let, od 50 do 64 let in nad 65 let, pri čemer so primerjali podatke o hujšem poteku bolezni med necepljenimi in polno cepljenimi, ki so prejeli bodisi cepivo mRNK ali vektorsko cepivo, ki je bilo v uporabi v Sloveniji.