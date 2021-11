Raziskava WHO in ECDC: Cepiva v Evropi rešila 470.000 življenj

Najnovejšo študijo so opravili znanstveniki Svetovne zdravstvene organizacije v Evropi in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Raziskavo so opravili na podlagi podatkov iz 33 držav iz regije. Kot so pojasnili, v oceno niso vključeni mlajši od 60 let.

Avtorji študije so ocenili število smrtnih primerov med odraslimi, starimi 60 in več, ki bi se zgodilo, če cepiva proti covidu-19 ne bi bila na voljo. Nato so izračunali število rešenih življenj zaradi cepljenja, in sicer kot razliko med ocenami o pričakovanih smrti in prijavljenimi smrtnimi primeri v obdobju od decembra 2020 do novembra 2021. Po njihovih ocenah je cepljenje rešilo 469.186 življenj.