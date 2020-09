Britanska raziskava: najpogostejši znaki covida-19 pri otrocih so prebavne težave

Raziskava je pokazala tudi, kateri so najbolj značilni simptomi okužbe pri otrocih. Na vrhu seznama so prebavne težave, kot sta driska in bruhanje, ki so pri otrocih veliko bolj pogosti kot kašelj ali izguba vonja in okusa.

V raziskavo, ki v Združenem kraljestvu poteka že od maja, je vključenih več kot 1000 otrok iz celotne države. Raziskovalci med drugim merijo prisotnost covid-19 protiteles in beležijo vse znake okužbe pri otrocih. Dosedanji izsledki kažejo, da so pri približno sedmih odstotkih otrok odkrili protitelesa po prvem valu epidemije, kar nakazuje, da so že bili okuženi z novim koronavirusom. Več kot polovica otrok, ki je prebolela okužbo, pa ni kazala nobenih simptomov.

"Covid-19 ostaja relativno nov virus za nas, zato je pomembno, da s pomočjo koristnih raziskav, kot je ta, še naprej poglabljamo naše razumevanje tega virusa," je dejala Fiona Kinghorn , izvršna direktorica za javno zdravje pri zavodu Cardiff and Vale University Health Board. Kot je poudarila, bodo raziskovalci še naprej spremljali širjenje in pojav novega koronavirusa pri otrocih.

Izsledki so pokazali, da se protitelesa, ki kažejo na prebolelo okužbo, pojavljajo tudi pri otrocih, mlajših od 10 let. Prav tako pa so ugotovili, da protitelesa razvijejo tako otroci, ki imajo simptome, kot tisti, ki ne kažejo znakov okužbe.

"Zahvaljujoč tej študiji zdaj bolje razumemo razširjenost covida-19 pri otrocih po prvem valu pandemije in vemo, da čeprav večina otrok s covidom-19 ne kaže nobenih znakov okužbe, so lahko prebavne težave, kot sta driska in bruhanje, znak, da so okuženi s to boleznijo," je dodala Zoe Morrison, raziskovalka in specialistka pediatrične nege. Boljše prepoznavanje simptomov pri otrocih pa bi lahko pomagalo tudi pri določanju kriterijev, po katerih se zdravniki odločajo za testiranje na koronavirus pri otrocih.

Pripravljenost za sodelovanje v tej klinični študiji je bilo izjemno, pravijo raziskovalci, zato so se zahvalili vsem otrokom in njihovim staršem, ki pomagajo bolje razumeti širjenje okužbe med otroki.

Do zdaj je že več študij pokazalo, da večina otrok z novim koronavirusom razvije blage znake okužbe ali pa sploh ne zboli. Največja neznanka pa še vedno ostaja vprašanje, ali in v kolikšni meri otroci virus širijo naprej. Infektologinja Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je dejala, da se je pokazalo, da večji otroci in najstniki lahko okužbo širijo dosti pogosteje, kot so sprva domnevali. Zato kljub blažjemu poteku okužbe pri otrocih opozarjajo, da ti še vedno lahko virus prenesejo na druge družinske člane.