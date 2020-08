Raziskovalci prvič potrdili ponovno okužbo pri osebi, ki je pred meseci prebolela covid-19

Je odpornost pred novim koronavirusom pri osebi, ki je prebolela covid-19, trajna ali ne? To je dilema, s katero se med drugim ukvarjajo znanstveniki, ki proučujejo novi koronavirus. Hongkonški znanstveniki so zdaj potrdili, da se lahko zgodi, da oseba, ki je že prebolela covid-19, po nekaj mesecih znova zboli.

"Pri mladem in na videz zdravem bolniku se je že drugič pojavila okužba z novim koronavirusom, ki so jo potrdili 4,5 meseca po prvi epizodi," so danes sporočili raziskovalci iz Univerze v Hongkongu. Gre za 33-letnika, ki je ob prvi okužbi pred meseci kazal blage znake okužbe, ko se je okužil drugič, pa ni kazal nobenih simptomov. Ponovno so ga testirali preventivno, ko se je vrnil s potovanja po Španiji, so pojasnili znanstveniki. Sev virusa, ki so ga pri zadnjem testiranju odkrili pri okuženem, se je ujemal s tistim, ki je po Evropi krožil julija in avgusta. "Naši izsledki dokazujejo, da je bila ta druga okužba povzročena z novim virusom, s katerim se je okužil nedavno," je pojasnil Kelvin Kaj Vang To, klinični mikrobiolog iz Univerze v Hongkongu, in dodal, da ne gre za ostanke virusa od prve okužbe.

Čeprav so se že prej pojavljali sumi, da se lahko posamezniki večkrat okužijo, so tokrat prvič potrdili, da gre za dve ločeni okužbi pri isti osebi. FOTO: Dreamstime

Glede na to, da je po svetu okuženih na milijone ljudi, ni nepričakovano, da se pri nekaterih osebah lahko po le nekaj mesecih pojavi ponovna okužba. Zdravniki so o takšnih primerih domnevno ponovne okužbe po preboleli prvi okužbi poročali iz ZDA in nekaterih azijskih držav. Vendar pa noben od teh primerov do zdaj ni bil potrjen s podrobnimi preiskavami. Pri osebah, ki prebolijo covid-19, se namreč lahko sledi virusa pojavljajo še več tednov, potem ko so okužbo že preboleli. Prav zaradi tega se lahko zgodi, da test pokaže pozitiven rezultat, čeprav oseba v telesu nima več prisotnega živega virusa. Znanstveniki iz Hongkonga pa so tokrat prvič naredili sekvence virusa iz vzorcev, odvzetih pri obeh okužbah pri omenjenem 33-letniku. Pri tem so se pokazale pomembne razlike med obema sevoma virusa. To naj bi dokazovalo, da se je bolnik dejansko na novo okužil po nekaj mesecih od prve okužbe. Virus, ki se znanstveno imenuje SARS-Cov-2, sodi v skupino koronavirusov. Veliko virusov iz te skupine povzroča prehladna obolenja. Ko zbolimo, se v telesu razvijejo protitelesa, ki pa ponavadi zagotavljajo zaščito pred ponovno okužbo manj kot leto dni, zato lahko vsako sezono zbolimo za prehladom. Znanstveniki so sicer upali, da se novi koronavirus obnaša bolj podobno virusoma sars in mers, proti katerima osebe razvijejo imunost, ki traja nekaj let, ali dlje. Raziskava vzbuja skrbi, saj nakazuje na možnost, da ljudje po preboleli okužbi ne razvijemo trajne odpornosti, pač pa se lahko znova okužimo že po nekaj mesecih. To pa ni dobra popotnica za razvoj cepiv. V Italiji začeli testiranje cepiva proti covidu-19 na ljudeh V rimski bolnišnici Spallanzani so danes začeli testirati cepivo proti covidu-19 na ljudeh. Odmerek cepiva bo prejelo 90 ljudi, ki so jih izbrali med 3000 prostovoljci, ki so se prijavili za testiranje, poročajo tuje tiskovne agencije.

V Italiji so začeli testirati cepivo na 90 ljudeh FOTO: AP