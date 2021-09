Razjasnili dilemo: stranke v sodnih postopkih ne potrebujejo pogoja PCT

" Na sestanku je bilo pojasnjeno, da je treba 5. člen veljavnega Odloka o načinu izpolnjevanja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 razlagati na način, da strank, udeležencev in drugih sodelujočih v sodnih postopkih ni mogoče obravnavati kot uporabnike storitev ali udeležene ali prisotne pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v RS, saj gre namreč za izvajanje oblastnih nalog države. Drugače seveda velja za sodnike in sodno osebje, zaposleno na sodišču ," so pojasnili v odgovoru na naše vprašanje.

Na ministrstvu za pravosodje so v ponedeljek sklicali sestanek ministra za pravosodje, ministra za zdravje in predsednika Vrhovnega sodišča, da bi razjasnili odprta vprašanja v zvezi z razlago in izvajanjem odloka o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT .

S tem je torej ministrstvo razjasnilo dilemo, o tem, kdo na sodišču mora pogoj PCT izpolnjevati, saj je zaradi nejasnih navodil, ki si jih je vsak lahko interpretiral drugače, prihajalo do preklicanih obravnav, zmede in celo bizarnih situacij. Tako se je na primer v torek na okrajnem sodišču v Ljubljani zgodilo, da varnostniki niso dovolili vstopa na sodišče priči, ki ji je bila odrejena prisilna privedba, niti policistom, ker niso izpolnjevali pogoja PCT. Da bi rešil zaplet, je šel sodnik ven, podpisal dokumente in priči naročil, da mora naslednjič priti s potrebnimi dokazili.

In medtem ko so sodišča to dosledno upoštevala in so začela prejemati opravičila za izostanke, ki so vodila v preklicane obravnave, je minister za javno upravo Boštjan Koritnik v ponedeljek v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da je že 21. septembra poslal dokument, ki ministrstva, organe v sestavi, centre za socialno delo in upravne enote obvešča, da pogoj PCT ni več potreben za stranke in druge udeležence upravnih postopkov. " Če osebo pozovejo kot pričo, potem ji ni treba izpolnjevati pogojev, saj je treba zasledovati javni interes. Za prijavo začasnega prebivališča pa je pogoj treba izpolnjevati, saj to ni tako nujna zadeva, da bi zahtevala izjemo ," je pojasnil in dodal, da "izmikanje s pogojem PCT ne sme postati običaj".

Že ko je vlada sprejela odlok o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT in med izjeme ni uvrstila sodišč, je bilo jasno, da bo to povzročilo veliko zmede. Pojavila so se vprašanja, kako bodo potemtakem potekale obravnave – tisti, ki se jih ne bodo želeli udeležiti, bodo lahko neizpolnjevanje pogoja PCT uporabili kot izgovor.

A glede na to, da morajo pravosodni policisti in policisti pogoj PCT ob vstopu na sodišče izpolnjevati, stranke v postopku pa ne, bi se že naslednja dilema lahko pojavila, ko bi policist, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, na sodišče pripeljal nekoga, ki mu to ni potrebno. On torej vstopa ne bi imel, privedena oseba pa bi ga imela.

Tudi Sodni svet je pred tednom dni sprejel stališče, da pogoj PCT ne more omejevati dostopa do sodišč. "Z odlokom vlade o obveznem izpolnjevanju pogoja PCT glede na sprejeto stališče Sodnega sveta ni mogoče omejevati dostopa do sodišč in njihovega dela. Tudi omejevanje in določanje načina izvrševanja ustavnih pravic do sodnega varstva, do pravnega sredstva in javnosti sojenja je pridržano le zakonu. Zato je vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti, nedopustno," so zapisali.

A z Vrhovnega sodišča so nam še včeraj sporočili, da gre "pri stališču Sodnega sveta za stališče, ki ne more predstavljati podlage za ravnanje sodišč". Povedali so tudi, da gre pri dogodku, kakršen se je zgodil na okrajnem sodišču v Ljubljani, za posamezne primere in da so prav oni na Ministrstvo za pravosodje dali pobudo, da se določi ustrezna pravna podlaga za izvajanje ukrepov, ki so po mnenju zdravstvene stroke nujni za obvladovanje širjenja okužb z novim koronavirusom.