Razkrivamo predlog KUL o glasovanju na daljavo

Po tem, ko je zaradi okužb v poslanskih vrstah nastala velika težava in so v KUL umaknili konstruktivno nezaupnico, so možnost tajnega glasovanja na daljavo najprej želeli doseči s posvetovanjem pri predsedniku DZ Igorju Zorčiču , a je ta dejal, naj predlog podajo kar sami.

Ključna sprememba je 93. b člen – tako kot doslej poslanec predhodno najavi oz. zahteva, da na seji sodeluje na daljavo. Glasuje pa lahko doma ali tudi kje drugje znotraj Slovenije. Za namen tajnega glasovanja nato DZ sestavi tričlansko komisijo, v kateri mora biti tudi vsaj en poslanec iz opozicije. Skafandrov in kasnejše samoizolacije v tem predlogu ni.

Sam postopek glasovanja se za poslance, ki so v dvorani, skoraj ne spremeni, le glasovnico bi morali po novem vložiti še v ovojnico in potem v skrinjico.

Tiste, ki ne bodo mogli priti v DZ, bo obiskala komisija, ki jim bo izročila glasovnico in ovojnico. Poslanec bi se nato vpisal v volilni imenik, v zasebnosti izpolnil glasovnico, jo dal v kuverto in vrgel v skrinjico.

Ko skrinjice – te so lahko največ tri – prispejo nazaj v parlament, izpraznijo vse, tudi tisto iz dvorane, in nato glasovnice v ovojnicah združijo v eni skrinjici, kar zagotavlja tajnost glasovanja, saj morajo biti vse ovojnice enake in opremljene tudi z žigom državnega zbora.

A da bi se ta sprememba poslovnika v resnici zgodila, mora predlog dobiti dvotretjinsko podporo, kar pa je glede na trenutno razpoloženje in razmerje sil praktično nemogoče. In to Janševi vladi, ki je vsaj na papirju manjšinska, za zdaj seveda ustreza.