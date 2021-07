Različica delta se prenaša tako hitro kot ošpice.

Delta različica novega koronavirusa povzroča hujši potek bolezni, širi pa se tako enostavno kot ošpice, kaže dokument ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi. Dokument opisuje še neobjavljene podatke, ki kažejo, da bi lahko cepljeni ljudje različico delta širili enako hitro kot necepljeni. Vsaka z delto okužena oseba v povprečju okuži osem ali devet ljudi.

Direktorica ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) dr. Rochelle Walensky je potrdila verodostojnost dokumenta, o katerem je prvi poročal The Washington Post. "Mislim, da morajo ljudje razumeti, da ne gre za lažni alarm. Stvar je resna," je povedala za CNN. "To je eden najbolj prenosljivih virusov, kar jih poznamo. Ošpice, norice in to – vsi so glede nalezljivosti na enakem, visokem nivoju," je dodala. CDC naj bi v petek objavil podatke, ki bodo podprli kontroverzno odločitev Walenskyjeve, da spremeni smernice za cepljene ljudi. V torek je dejala, da CDC priporoča, da tudi popolnoma cepljeni ljudje maske nosijo v zaprtih prostorih, saj so tam možnosti za prenos virusa visoke.

icon-expand Direktorica ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) dr. Rochelle Walensky je potrdila verodostojnost dokumenta. FOTO: AP

Rekla je še, da bi morali tudi vsi v šolah – učenci, zaposleni in obiskovalci – ves čas nositi maske. "Ukrepi, ki jih potrebujemo za obvladovanje virusa, so ekstremni. Ukrepi, ki jih vi potrebujete, so ekstremni," je dejala in dodala, da je podatki v poročilu niso presenetili. Vsaka z delto okužena oseba v povprečju okuži osem ali devet ljudi V predstavitvi o različici delta, ki jo je pripravil CDC, je zapisano, da je varianta delta tako prenosljiva kot norice, pri čemer vsaka okužena oseba v povprečju okuži osem ali devet ljudi. Prvotna različica je bila tako prenosljiva kot navadni prehlad, pri čemer je vsaka okužena oseba v povprečju prenesla virus na približno dve drugi osebi. Ta nalezljivost je znana kot reprodukcijsko število R0. "Bolezni, ki imajo R0 osem ali devet, ni toliko," je povedala Walenskyjeva. Če se cepljeni vseeno okužijo, imajo v telesu toliko virusa kot necepljeni. To pomeni, da je verjetnost, da bodo okužili še nekoga, enaka kot pri necepljenih. "Bistvena razlika med delto in drugimi različicami je, da so se cepljeni ljudje, čeprav so asimptomatski, okužili in virus širili na podobni ravni kot necepljeni ljudje," je dokumente komentiral dr. Walter Orenstein, vodja cepilnega centra Emory Vaccine Center.

icon-expand Cepljeni ljudje so varnejši, navaja dokument CDC. FOTO: Shutterstock

Cepiva preprečijo več kot 90 odstotkov hudih potekov bolezni Toda cepljeni ljudje so varnejši, še navaja dokument. "Cepiva preprečijo več kot 90 odstotkov hudih potekov bolezni, vendar so lahko manj učinkovita pri preprečevanju ali prenosu okužbe," je zapisano. "Zato se virus kljub cepljenju zelo hitro širi po skupnosti." V dokumentu je zapisano še, da cepiva za 10-krat zmanjšajo tveganje za hud potek bolezni ali smrt in trikrat zmanjšajo tveganje okužbe. V predstavitvi CDC so citirana tri poročila, ki kažejo, da bi različica delta lahko povzročila hujši potek bolezni. Dokument svetuje, naj CDC "prizna, da se je vojna spremenila". Priporočeno je cepljenje in nošenje mask. Virus se hitro širi po ZDA, zlasti na območjih, kjer je manj cepljenih. Glede na podatke univerze Johns Hopkins so ZDA v zadnjem tednu v povprečju beležile več kot 61.300 okužb na dan. Povprečje dnevnih okužb od 22. junija, ko so dosegli najnižjo raven primerov v letu 2021, vztrajno narašča in znaša 11.299. Walenskyjeva je dejala še, da tako visokega števila dnevnih okužb v lanskem letu niso zabeležili.

icon-expand Različica delta se prenaša tako hitro kot ošpice. FOTO: Dreamstime

Dokument CDC se zaradi visokega števila novih okužb sooča z novimi "komunikacijskimi izzivi". Svoja sporočila mora preoblikovati tako, da cepljenje izpostavi kot najboljšo možno zaščito pred delta različico koronavirusa. Agencija bi morala "izboljšati razumevanje javnosti o visokih okužbah" in "izboljšati komunikacijo o tveganju za cepljene", je zapisano.

V četrtek je predsednik ZDA Joe Biden napovedal uvedbo obveznega cepljenja za javne uslužbence. To že velja za zdravstvene delavce ministrstva za veteranske zadeve. Kalifornija je že napovedala, da se bodo morali vsi njeni javni uslužbenci cepiti od 21. avgusta dalje. To bo veljalo tudi za vse delavce v zasebnem zdravstvu.