Različico omikron potrdili že v 89 državah, v Londonu razglasili veliko nevarnost

WHO je sporočil, da se primeri različice omikron v državah, kjer je prisotna, podvojijo vsaka dva in pol dneva ali na tri dni. Dodal je, da ima omikron znatno prednost pri širjenju v primerjavi z različico delta, tako da naj bi v državah, kjer so omikron potrdili, ta različica kmalu prehitela delto kot prevladujočo različico.

Po navedbah WHO še vedno ni jasno, čemu je moč pripisali hitro širjenje omikrona – gre za naravno večjo kužnost, večjo sposobnost izogibanja imunosti zaradi cepiv ali predhodnih okužb ali za kombinacijo obojega.

"Še vedno je premalo podatkov, kakšen hud kliničen potek povzroča omikron. Potrebnih bo več podatkov, da bi razumeli vse lastnosti različice in kako se odziva na cepljenje in že obstoječo imunost," je zapisano v posodobljenem poročilu WHO o omikronu.