Velike razlike pri razdelitvi cepiv med posameznimi cepilnimi centri v ZD

Prvi pregled podatkov o razdeljevanju cepiv proti covidu-19 cepilnim centrom v zdravstvenih domovih kaže na ogromne razlike med tem, koliko odmerkov je prejel posamezni cepilni center glede na tamkajšnje prebivalstvo. V Brežicah so prejeli 10 odstotkov odmerkov glede na število prebivalcev, v Kočevju pa skoraj 29 odstotkov.

Glede na podatke, ki jih je STA pridobila od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je bilo cepilnim centrom v zdravstvenih domovih doslej razdeljenih 221.473 odmerkov cepiva Pfizerja in BioNTecha, 22.100 odmerkov cepiva Moderne in 95.000 odmerkov cepiva AstraZenece, skupaj 338.573 odmerkov vseh cepiv proti covidu-19. V zadnjih tednih so namreč iz nekaterih domov poročali, da so se ponekod cepili že tudi zdravi in mlajši občani, drugod pa niti starejši od 60 let, kar bi lahko kazalo na to, da so določeni centri pridobili večji delež odmerkov oziroma da so bila cepiva po državi razdeljena neenakomerno. To se je pokazalo tudi v prvi analizi podatkov NIJZ o porazdelitvi cepiv posameznim cepilnim centrom.

Največ odmerkov je glede na podatke NIJZ pričakovano prejel Zdravstveni dom Ljubljana, ki zajema tudi največ ljudi v državi. Prejel je skoraj 55.000 odmerkov, medtem ko ima Ljubljana po podatkih statističnega urada več kot 294.000 prebivalcev. Tako je Zdravstveni dom Ljubljana prejel slabih 19 odstotkov odmerkov glede na število prebivalstva. V zadnjih dneh so prišla poročila tudi o uspešnosti cepljenja na mariborskem območju, kjer jim je uspelo cepiti vse kronične bolnike in so začeli cepiti delavce v kritični infrastrukturi. V zdravstvenem domu v Mariboru so doslej dobili skupaj 30.764 odmerkov cepiva, medtem ko ima Maribor skupaj z občinami, ki so ustanoviteljice zdravstvenega doma, 184.000 prebivalcev. Glede na to so dobili slabih 17 odstotkov odmerkov glede na število prebivalcev. Zdravstveni dom Ajdovščina, katerega ustanoviteljici sta občina Ajdovščina in Vipava in tako pokriva 25.000 prebivalcev, je prejel 5740 odmerkov cepiva, kar je skoraj 23 odstotkov glede na število prebivalcev.

icon-expand ZD Ajdovščina je prejel 5740 odmerkov cepiva, kar je skoraj 23 odstotkov glede na število prebivalcev. FOTO: Google Maps

Popolnoma drugačno stanje pa je v občini Brežice z nekaj več kot 24.000 prebivalci in je edina ustanoviteljica tamkajšnjega zdravstvenega doma. V brežiškem cepilnem centru v zdravstvenem domu so doslej prejeli 2546 odmerkov cepiva, kar je za deset odstotkov tamkajšnjega prebivalstva. Zgodba o uspehu pri cepljenju je tudi Kočevje, kjer so cepili že vse, ki so za to izrazili interes, razen starostne skupine od 65 do 75 let. To jim je uspelo, kar so prejeli 4538 odmerkov cepiv, kar je skoraj 29 odstotkov glede na število prebivalcev v občini, ki je edina ustanoviteljica doma in šteje okoli 15.700 prebivalcev. V Zdravstvenem domu Ribnica, katerega ustanoviteljice so štiri občine s skupaj nekaj več kot 14.000 prebivalci, pa so denimo doslej prejeli 3654 odmerkov cepiva, kar pomeni 26 odstotkov glede na število prebivalcev. NIJZ izdajal cepiva glede na naročila cepilnih centrov in glede na prednostne skupine Cepiva sicer razdeljuje NIJZ, ki ima vzpostavljen elektronski sistem naročanja cepiv in glede na cepilno strategijo razdeljuje cepiva v skladu z določenimi prioritetami ter izraženimi potrebami cepilnih centrov. Na NIJZ so danes pojasnili, da so do 4. marca izdali cepiva za vsa naročila za cepljenje starejših od 80 let. Gre za cepiva Pfizerja in Moderne. V tem tednu bodo izdali vsa cepiva za cepljenje starostne skupine nad 75 let, ki so jih naročili cepilni centri. Glede na to, da NIJZ nima več odprtih naročil za cepiva za cepljenje starejših od 75 let, za prihodnjih teden sprejemajo naročila za starostno skupino nad 70 let.

icon-expand NIJZ je izdajal cepiva glede na naročila cepilnih centrov in glede na prednostne skupine. FOTO: Shutterstock

Cepivo AstraZenece pa so doslej uporabljali za mlajše od 65 let, kar se bo sicer v prihodnjem tednu spremenilo, ko bo začela veljati posodobljena cepilna strategija, ki starostne omejitve za to cepivo več ne predvideva. Na NIJZ so pojasnili, da so do 12. marca cepilnim centrom izdali cepiva za vsa naročila, pri čemer so naročila zaokrožili navzgor. Minimalna pošiljka namreč vsebuje 100 odmerkov tega cepiva. Na vprašanje, ali so tako izdajali cepiva tudi za neprednostne skupine, so na NIJZ pojasnili, da so cepilni centri pri vsakem naročilu, tudi za naročanje cepiva AstraZenece, pozvani, naj naročajo v skladu s strategijo za prednostne skupine, za katere naročajo cepivo. Pri tem NIJZ v pozivu tudi opredeli prednostne skupine, za katere v tistem trenutku izdaja cepivo. Če pa ostane nekaj odmerkov cepiva v cepilnem centru, jih lahko porabijo naprej po prioritetnih skupinah v skladu s strategijo. Po začasni ustavitvi cepljenja s tem cepivom v prejšnjem tednu, zaradi česar cepilnim centrom niso izdajali odmerkov cepiva AstraZenece, so jih začeli v tem tednu spet izdajati. Tako so izdali cepiva za prednostne skupine. Zaradi omejenih razpoložljivih zalog in glede na to, da škatla cepiv vsebuje 100 odmerkov, NIJZ za naročila, manjša od 50 odmerkov, ni izdajal cepiv.