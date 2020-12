Na Hrvaško lahko brez testa vstopajo nekatere izjeme, dva državljana že zavrnili

Osebe, ki imajo možnost samoosamitve, lahko v državo vstopijo brez testa, se testirajo po vstopu in do prejema izvida počakajo v samoizolaciji, je pojasnil predstavnik MNZ Borut Jakopin .

Obstaja pa tudi nekaj izjem, je dejal in razložil, da so zelo podobne izjemam, ki tudi sicer veljajo na celotnem evropskem območju."Konkretno so to delavci, samozaposleni v ključnih dejavnostih, obmejni, napoteni in sezonski delavci, ki lahko v državo vstopajo tudi brez testa, a pod pogojem, da ne prebivajo v državi in se bodo vrnili v roku 12 ur," je povedal.

Podobno velja tudi za učence, dijake, študente in stažiste, torej tiste, ki so v dnevnem izobraževanju. Tudi oni v državi ne smejo stanovati, prav tako se morajo vrniti v roku 12 ur. Enako kot pri nas vstop brez testa velja tudi za pomorščake, voznike v sektorju mednarodnega prometa ter voznike v prevoznih storitvah. Prav tako čas vstopa v državo ni omejen za diplomate, vojake, policiste, pripadnike civilne zaščite in humanitarne delavce, ki opravljajo svoje dejavnosti.

Možen je tudi tranzit, ki pa mora biti zaključen v 12 urah. Poleg tega je vstop brez testa dovoljen za osebe, ki imajo nujne družinske ali poslovne razloge, in pa paciente, ki imajo neodložljive zdravstvene razloge.

Zavrnjena dva slovenska državljana

"Po informacijah, ki smo jih dobili včeraj, ni bilo posebnih težav. Ob vstopu na Hrvaško sta bila zavrnjena dva slovenska državljana," je dejal Jakopin. Kot je še pojasnil, bodo informacije o pogojih vstopa v druge države v sodelovanju z ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi ministrstvi objavili tudi na njihovi spletni strani. "Vključno s povezavami, na katerih bo lahko posameznik dobil informacije o tem, če izpolnjuje pogoje za prehod meje," je dejal.

Opozoril je še, da slovenska Policija in MNZ ne moreta odgovarjati na vprašanja o tem, kdo izpolnjuje pogoje in kdo ne.