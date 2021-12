Razmere v bolnišnicah še vedno resne, upad intenzivnih bolnikov šele čez 14 dni

Pozval je tudi k cepljenju s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19. Torkove pogovore z ministri v Bruslju je povzel z besedami, da so razmišljali o tem, da je za jesenski, četrti val epidemije verjetno krivo tudi to, da je bila večina prebivalcev Evrope cepljena spomladi in da se je imunost verjetno pomembno zmanjšala. Zato je nujno, tako minister, da čim večje število ljudi v najkrajšem možnem času pristopi k cepljenju s tretjim odmerkom.