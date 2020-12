Razmišlja Gantar o odstopu? 'Ne gre za tekmovanje med mano in Počivalškom'

Zdravstveni minister pravi, da če bo ocenil, da ima zavezane roke ter s svojim znanjem in delom ne more prispevati k izboljšanju položaja, bo razmišljal tudi o odstopu.

Tomaž Gantar je zaradi slabih epidemioloških razmer in obremenjenosti zdravstvenega sistema na Zdravka Počivalška v ponedeljek naslovil poziv k zaustavitvi oziroma zaprtju gospodarskih dejavnosti , kar pa je Počivalšek danes zavrnil. Namesto tega gospodarski minister predlaga postopno sproščanje omejitev ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov. Vlada bo o morebitnem sproščanju ukrepov sicer odločala na sredini redni tedenski seji.

Gantar je nato sporočil, da bo pri predlogih ukrepov za zajezitev epidemije na prvo mesto vedno postavil zdravje ljudi in ohranitev delujočega zdravstvenega sistema. Enako stališče po njegovih navedbah zagovarja tudi vrh EU. "Za življenja gre," je dodal.

"Vsak dan nam zaradi covida-19 umre za en avtobus državljanov. Kdor tega ne želi videti, žal tišči glavo v pesek. Če bom ocenil, da imam povsem zvezane roke in da s svojim znanjem in delom ne morem več prispevati k izboljšanju situacije, bom razmislil o svojem položaju," je dejal zdravstveni minister. "Doseganje pričakovanih rezultatov je odvisno od spoštovanja ukrepov. Okuženega je skoraj polovica delovno aktivnega prebivalstva. Brez dvoma tudi v gospodarstvu. Zato je nujno, da karseda omejimo stike tudi na tem področju."

Na novinarsko vprašanje, ali bo v primeru, da pogovori v sredo ne bodo šli v smeri potrditve njegovih predlogov, ocenil, da nima več smisla nadaljevati z delom na ministrstvu, je Gantar odvrnil, da bo o tem razmislil. "Nikdar nisem grozil z odstopom, sigurno pa je v določeni točki, če človek vidi, da ne more narediti koraka naprej glede na vse argumente, verjetno vreden razmislek v tej smeri," je dejal v današnji izjavi za medije. Ob tem je poudaril, da se zagotovo ne bo odločil preko noči, saj da je položaj preveč resen, da bi se odzvali na ta način.

"Ne gre za tekmovanje med mano in Počivalškom ali med zdravstvom in gospodarstvom, gre za argumente, podatke in številke. Če nimaš na razpolago dovolj zmogljivosti zdravstvenega sistema, česar Slovenija v tem trenutku nima, potem ukrepov pač ne moreš sproščati," je poudaril. "Vsak dan nam umre en avtobus državljanov zaradi okužbe," je še orisal.

'Kdor tega ne želi videti, tišči glavo v pesek'

Gantar sicer ni želel ne ugibati ne napovedati, kaj bo v sredo odločila vlada. Kot pravi, razpolaga s podatki, kaj zdravstvo zmore in kje je trenutno.

Ob tem je opozoril, da se ob izčrpanih zmogljivostih zdravstvenega sistema število okuženih ne sme več bistveno povečevati. "Glede na to, da se številke ne spuščajo, je treba narediti korak naprej in najprej omogočiti pogoje za sproščanje. Kdor tega ne želi videti, žal tišči glavo v pesek," je dejal.

"Če ne dosežemo boljšega rezultata v naslednjih dveh tednih, potem bomo imeli veliko težavo, da bi ljudem vseeno omogočili vsaj nekoliko bolj sproščene praznike," je opozoril. Poleg tega pa so prihajajoči prazniki po besedah ministra tudi neke vrste grožnja, da bi se razmere po njih še dodatno poslabšale.