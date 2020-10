Rdeče opozorilo v Parizu: za dva tedna bodo zaprli bare

V francoski prestolnici bodo v torek za dva tedna zaprli vse bare, po tem ko je vlada dvignila stopnjo nevarnosti zaradi koronavirusa na najvišjo po daljšem obdobju visokega števila novih okužb. 'Lockdown' se je začel za prebivalce Madrida, na Češkem pa je vlada za dva tedna razglasila izredne razmere in zaprla srednje šole. V Novi Zelandiji pa so, po besedah premierke Jacinde Ardern, znova premagali koronavirus.

Francoski premier Jean Castexje naznanil, da bodo nove ukrepe podrobneje predstavili v ponedeljek, že zdaj pa je znano, da bodo trajali dva tedna. V nedeljo so v Franciji potrdili 12.565 primerov covida-19. Prejšnji teden so bare in restavracije zaprli v Marseillu, z jutrišnjim dnem pa to čaka še Pariz. Najvišja stopnja nevarnosti v Franciji sicer začne veljati, ko število okužb preseže 250 na 100.000 ljudi in ko je vsaj 30 odstotkov postelj na intenzivnem oddelku namenjenih pacientom s covidom-19.

V Marseillu so poleg barov in restavracij zaprli tudi telovadnice, gledališča, muzeji in kinodvorane pa so se prav tako morali zapreti, če niso mogli uvesti strogih protivirusnih ukrepov. Ukrepi so razjezili lokalne uradnike, saj so dejali, da se z njimi niso posvetovali.

"Ti ukrepi, ki so nujni za zajezitev širjenja okužb, bodo veljali za Pariz in tri okrožja, ki ga obkrožajo, in sicer za dva tedna,"so razložili v pisarni francoskega premierja. Restavracije bodo morale prilagoditi stranišča, da bodo lahko ostale odprte, predavalnice na univerzah pa ne smejo biti polnejše od polovice. Odprti bodo lahko ostali bistroji, ki strežejo hrano in alkohol, a bodo morali pobirati kontaktne podatke strank in zapreti vrata ob 22. uri. V pisarni premierja so poudarili še, da mora biti delo od doma najpomembnejša prioriteta, če je to le možno.

icon-expand Bistroji se bodo morali zapreti ob 22. uri. FOTO: AP

Notranji minister Gerald Darmaninje dejal, da se zaveda, da bo zaprtje barov težko za Parižane. "Francozi smo – radi pijemo, jemo, živimo, se smejimo in poljubljamo,"je dejal na francoskem kanalu LCI in Europe 1. V Franciji se sicer z obvladovanjem virusa borijo že od konca avgusta. V soboto so poročali o skoraj 17.000 novih okužbah, kar je največ, odkar so začeli z obsežnejšim testiranjem. Vlada je dejala, da si ne želijo še enega državnega ’lockdowna’, ampak da bodo sprejemali strožje ukrepe v mestih, kjer je najhuje. Kako je drugod po Evropi? Izredne razmere so razglasili na Češkem. Od ponedeljka bodo za dva tedna zaprli srednje šole in omejili število ljudi za mizo v restavracijah in barih na šest. Osnovne šole bodo ostale odprte. V zadnjih dveh tednih so v državi zabeležili drugo najvišje število primerov na 100.000 prebivalcev za Španijo. Ta vikend je ’lockdown’ doletel tudi Madrid, kjer je trem milijonom prebivalcem dovoljeno zapustiti sosesko le za nujna potovanja. Bari in restavracije ne smejo streči po 20. uri, zbiranje ljudi pa je omejeno na šest oseb. Na 100.000 oseb v Madridu beležijo 700 primerov, v Španiji kot celoti pa 300 primerov na 100.000 ljudi. O novih omejitvah pa razmišljaj o tudi v Italiji, saj jih skrbi povišano število okužb na jugu države. To bi lahko pomenilo nove omejitve pri zbiranju ljudi in uvedba obveznega nošenja zaščitnih mask tudi na odprtem. Zapiranje mestnih sosesk v New Yorku

icon-expand Župan New Yorka Bill de Blasio. FOTO: AP

Newyorški župan Bill de Blasio je v nedeljo napovedal, da bo zaprl devet mestnih sosesk, kjer se ljudje ne držijo navodil zdravstvenih strokovnjakov in zato narašča število okužb z novim koronavirusom. De Blasio bo zaprl vse nenujne dejavnosti ter šole v Brooklynu in Queensu, kjer narašča število okužb. Gre za podoben ukrep kot aprila, ko je bilo na višku pandemije in umiranja zaprto vse mesto skupaj s celotno državo New York. V devetih soseskah, kjer so imeli v zadnjem tednu dni več kot tri odstotke pozitivnih testov na koronavirus, bodo ponovno zaprte restavracije in bari. Cerkve bodo lahko ostale odprte. Naraščanje okužb sicer sovpada z vrsto judovskih praznikov. DeBlasio je dejal, da poleg devetih sosesk, ki bodo zaprte uvodoma za 14 dni, opazuje tudi 11 dodatnih, ki bodo morda v prihodnje deležni podobnega ukrepa. "Res ni nujno, da se nam zgodi drugi val, saj lahko to preprečimo," je sporočil župan. Ardernova: Nova Zelandija je znova premagala koronavirus "Prebivalci Aucklanda in Nove Zelandije so se držali načrta, ki je že dvakrat deloval, in virus smo znova premagali," je povedala novozelandska premierka Jacinda Ardern. Konec maja se je zdelo, da je virus v Novi Zelandiji izkoreninjen. Ob strogi karanteni za celotno državo namreč 102 dni niso zabeležili lokalnega prenosa virusa. Vendar pa se je v največjem novozelandskem mestu Auckland avgusta pojavilo novo žarišče koronavirusa. Oblasti so se odločile za uvedbo stroge karantene za 1,5-milijonsko mesto, ki je trajala skoraj tri tedne.

icon-expand Jacindo Ardern 17. oktobra čakajo parlamentarne volitve. FOTO: AP