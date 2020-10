Rdeče regije: od danes obvezna nošnja mask na prostem, od jutri zaprti lokali in fitnesi

Rdeče regije so tiste, v katerih število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev. Trenutno so na rdečem seznamu Gorenjska, Koroška, Osrednjeslovenska, Posavska, Savinjska in Zasavska regija ter Jugovzhodna Slovenija, ki obsegajo 117 občin. Zanje veljajo strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa.

V teh regijah od danes velja splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov ne glede na že predhodno pridobljeno pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izjeme so posamične prireditve, ki že imajo predhodno pozitivno mnenje.

Prebivalcem iz rdečih regij je od danes prepovedan prehod v druge regije. Med izjemami so prihod in odhod na delo, izvajanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn ter zdravstvenih storitev in bolnišnic.