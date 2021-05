Vlada namenila dodatna sredstva Rdečemu križu

Pri izvajanju ukrepov ob drugem delu epidemije je bilo obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 skupaj vključenih 12.306 pripadnikov Rdečega križa Slovenije. Na podlagi odredbe poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije je bilo na državnem nivoju vključenih skupaj 2.611 (na posamezni dan tudi do 52) bolničarjev Rdečega križa. Rdeči križ Slovenije nima sredstev za kritje povišanih stroškov prostovoljcev (nadomestila osebnih dohodkov, prehrana, potni stroški), zaposlenih v Rdečem križu Slovenije (plače, dodatki), ter drugih nenačrtovanih in nepričakovanih stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja pomoči zdravstvu ter aktivnosti pri oskrbi ljudi.

V obravnavanem obdobju so nastali intervencijski stroški oz. stroški dela prostovoljcev Rdečega križa v višini 133.355,58 evra.

Vlada Republike Slovenije je ob tem sprejela sklep o povračilu nastalih intervencijskih stroškov Rdečemu križu Slovenije za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2021. Iz sredstev proračunske rezerve je vlada dodelila dodatna sredstva Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje za poplačila intervencijskih stroškov v višini 133.355,58 evra, ki jih bo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje nato nakazala Rdečemu križu Slovenije.