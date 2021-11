Vsaka intenzivna postelja, ki ostane nezasedena, je v trenutnih razmerah dobrodošla. Za življenje se namreč bori že 193 bolnikov s covidom-19, zdravstvo na robu kolapsa komaj še išče rezerve. Zato so v prostorih nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu nasproti Pediatrične klinike odprli ambulanto za zdravljenje z regeneronom.

"Tukaj smo danes vzpostavili deset bolniških postelj. Bolniki prihajajo na aplikacijo od doma, tukaj jih namestimo, apliciramo terapijo, ustrezno opazujemo in po štirih do petih urah so odpuščeni v domače okolje," postopek opiše glavna medicinska sestra na infekcijski kliniki Jolanda Munih.

Bolnik mora v prejem zdravila privoliti

Kdo je do koktajla monoklonskih protiteles upravičen, presodi zdravnik. "V tej zgodnji fazi, prvih sedmih dneh bolezni, če imajo dejavnike tveganja za težji potek, so to starejši s pridruženimi boleznimi, sladkorno boleznijo, hipertenzijo, in imuno kompromitirani ljudje. Torej tisti, pri katerih kljub temu, da so bili cepljeni, ne pričakujemo dobrega odziva po cepljenju in jim apliciramo to zdravilo," pojasni zdravnica specializantka Mirijam Nahtigal Klevišar.

Ker pri nas ni registrirano, mora sicer bolnik v prejem zdravila najprej privoliti. "Presenečena sem nad tem, da nekateri, ki so starejši, govorim o ljudeh, ki so krepko čez 80 let, niso cepljeni in živijo v okolju, kjer je popolnoma jasno, da niso izolirani in tudi odklonijo regeneron," se sicer čudi predstojnica Infekcijske klinike doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc.

Resnih stranskih učinkov še niso zaznali

Doslej so v ljubljanskem kliničnem centru zdravilo aplicirali 175 bolnikom, zalog pa je za približno 1400 pacientov. "V raziskavi se je za 70 odstotkov zmanjšal odstotek ljudi, ki so potrebovali bolnišnično zdravljenje, če so bili zdravljeni z regeneronom," pojasni Mirijam Nahtigal Klevišar, Tatjana Lejko Zupanc pa dodaja, da "je videti, da je stvar učinkovita, kajti relativno malo ljudi je prišlo nazaj, če smem tako reči. Jim je pomagalo in tudi potek pri tistih, ki so ga dobili, pa so morali ostati v bolnišnici, je dober".

Resnih stranskih učinkov doslej ni bilo, pravi Tatjana Lejko Zupanc: "Še najbolj pogost je kratkotrajen padec krvnega pritiska, ki se hitro popravi." V tem tednu je v bolnišnicah kar 240 covidnih bolnikov več kot prejšnji teden. Vrh zasedenosti intenzivnih oddelkov pa se pričakuje 24. novembra, ko naj bi se za življenje borilo 250 bolnikov.