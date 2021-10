Starejši od 65 let naj ob okužbi zdravnika povprašajo o zdravilu Regeneron

Zdravilo je prednostno namenjeno osebam z imunsko pomanjkljivostjo in osebam z dejavniki tveganja za hujši oz. težji potek bolezni: "Starost nad 65 let, povečana telesna teža, sladkorna bolezen, kronična obstruktivna pljučna bolezen in srčno-žilne bolezni," je Poklukar naštel dejavnike tveganja.

"Ker je povprečna starost na covidnih oddelkih 70 let in imajo starejši večje tveganje za težji potek bolezni, je smotrno, da starejši od 65 let ob pozitivnem PCR-testu nemudoma pokličejo svojega izbranega osebnega zdravnika in se z njim posvetujejo o morebitni napotitvi v dnevno bolnišnico na infuzijo zdravila Regeneron," je zaključil.