Prehajanje v in iz rdečih regij prepovedano, določenih je več izjem

Zaradi poslabšanja epidemiološke slike bodo tri statistične regije znova postale rdeče. Gre za obalno-kraško, goriško in koroško regijo, gibanje bo tu znova omejeno na posamezno regijo. Pri tem je določenih več izjem, prehajanje bo mogoče z negativnim testom ali dokazilom o cepljenju. Je pa še naprej dovoljeno prehajanje med občinami v rdečih regijah.

Vlada je na Brdu pri Kranju pretresala omejitvene protikoronske ukrepe. Med drugim je skrajšala policijsko uro, ki bo po novem veljala od 22. do 5. ure zjutraj.

Obalno-kraška, goriška in koroška regija pa so znova postale rdeče. Vlada je tako omejila gibanje na vsako posamezno regijo, prehajanje v in izven rdeče regije tako ne bo dovoljeno. Je pa še vedno dovoljeno gibanje med občinami znotraj posamezne rdeče regije. Pri prehajanju meja rdečih regij veljajo določene izjeme, ki veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog, 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom, 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja, 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, 7. dostop do storitev za nujne primere, 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona, 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva, 11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji, 12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Prehajanje med rdečimi in drugimi regijami je dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži negativni PCR ali HAT-test, ki ne sme biti starejši od 48 ur, ali dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka Pfizerjevega cepiva preteklo najmanj sedem dni, od prejema Moderninega cepiva najmanj 14 dni, od cepiva AstraZenece pa najmanj 21 dni. Prehajanje je dovoljeno tudi s potrdilom o pozitivnem PCR ali HAT-testu, ki je starejše do 21 dni, a pri tem ni starejše od šestih mesecev, ter s potrdilom zdravnika, da je posameznik prebolel koronavirusno bolezen ter od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

icon-expand Gibanje je v rdečih regijah omejeno na vsako posamezno regijo. FOTO: Bobo

Za prehajanje med rdečimi in drugimi statističnimi regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme, in lastnoročnopodpisano čitljivo izjavo. Izjava sicer ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

Izjava mora vsebovatinaslednje podatke: 1. ime in priimek, 2. naslov bivališča, 3. naslov oziroma kraj cilja potovanja, 4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje, 5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, 6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, 7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh, 8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Šteje se, da posameznik prebiva rdeči regiji (Obalno-kraški, Goriški in Koroški regiji), če ima v njej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v rdeči regiji in hkrati stalno ali začasno prebivališče v drugi regiji, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema med regijami.