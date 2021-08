V iskanju zdravila proti covidu bo izvedena študija z 21.000 udeleženci

Gre za t.i. pasivno imunizacijo. Ta zdravila se vbrizgajo v naše telo in se nato vežejo na virus SARS-CoV-2, delujejo pa kot naša protitelesa, ki jih pridobimo s cepljenjem. "REGN-COV-2 je sestavljen iz dveh protiteles, ki po injiciranju poiščeta virus, se nanj vežeta in ga inaktivirata," je Štrukelj pojasnjeval na novinarski konferenci vlade o aktualnem stanju glede covida-19.

O ivermektinu bo izvedena obsežna mednarodna študija

Štrukelj je spregovoril tudi o Ivermektinu, ki v zadnjem času odmeva v javnosti: "Vsakodnevno spremljamo študije in poudariti moramo sledeče. Ivermektin je na celičnem nivoju pokazal, da se virus SARS-CoV-2 ne razmnožuje oz. se njegovo razmnoževanje zmanjša. Težava pa je, da so bile te klinične študije narejene izven klasičnih pravil. Mednarodna skupina raziskovalcev se je zdaj odločila, da izvede veliko klinično študijo, ki bo izvedena po vseh pravilih. Tukaj je aktivna tudi Slovenija," je dejal Štrukelj in dodal, da bi se bila pripravljena vključiti tudi farmacevtska fakulteta.

"Šele potem, ko bomo imeli rezultate te študije, bomo lahko rekli, ali je Ivermektin uporabna učinkovina ali ne," je opozoril.

'Poživitveni odmerek vedno bolj smiseln'

Štrukelj je spregovoril tudi o poživitvenem odmerku cepiva proti covidu-19, za katerega so ga nekatere države že odločile. Pojasnil je, da je nastanek protiteles po cepljenju sicer dolgotrajen, vendar s časoma začnejo ta protitelesa upadati, dodatni faktorji pa so denimo zdravila in starost, s katero se izgublja imunski odziv.

"Imamo tudi nekatere posameznike, ki ne razvijejo protiteles, težava pa so tudi nove različice virusa, zaradi katerih se učinkovitost cepiva nekoliko znižuje. Zaradi vseh teh dejavnikov je tretji, poživitveni odmerek vedno bolj smiseln," je dejal.

EMA ta trenutek še ni sprejela dokončne odločitve. Ob tem vseeno menijo, da posamezne skupine absolutno lahko uporabijo tretji odmerek, med njimi predvsem bolniki z zmanjšanim delovanjem imunskega sistema, ki niso uspeli razviti dovolj visokega odmerka protiteles.

Zelo pomembna je po njegovem ravnokar objavljena študija, v kateri so 306 vključenim preiskovancem tretji odmerek dodelili pet do osem mesecev po drugem. Pridobljeni rezultati so pokazali, da se je raven protiteles povečala za kar 300-krat, to pa verjetno omogoča mirno življenje brez okužbe za kar dolgo obdobje.

"Izraelska vlada se je odločila, da bodo vsi starejši od 40 let vsaj mesec dni po drugem odmerku dobili še tretjega, kar je prav tako lahko dober zgled. Stroka to spremlja in videli bomo, kakšni bodo končni rezultati," je dejal Štrukelj. Zato meni, da bi bilo smiselno, če bi vladna posvetovalna skupina preučila vsa dejstva in v primeru konsenza svetovala poživitveni odmerek, zlasti za oskrbovance v domovih za starejše ter tvegane skupine ljudi.