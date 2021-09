Rehabilitacija pri dolgotrajnem covidu-19 bistveni del okrevanja

Dodali so, da imajo pomembno vlogo pri rehabilitaciji po dolgotrajnem covidu-19 tudi respiratorni fizioterapevti, ki s posebnimi terapevtskimi pristopi, kot je neinvazivna ventilacija, kontrolirano gradijo kapaciteto pljuč, pomagajo pa lahko pri pojavu hiperventilacije in odpravljanju napačnih vzorcev dihanja. Ob tem so poudarili, da je takih fizioterapevtov v Sloveniji trenutno le okrog 50 in so zaposleni v oddelkih nekaterih večjih zdravstvenih ustanov.

"Rehabilitacija je pri dolgotrajnem covidu-19 bistveni del okrevanja. Bolnike opolnomoči, da bodo lahko znova izvajali vse aktivnosti v vsakdanjem življenju, kot so jih pred boleznijo. Predpisovanje vadbe pri dolgotrajnem covidu-19 zahteva previden pristop za čim manjše tveganje in za zagotavljanje zdravilnih učinkov vadbenih programov, brez poslabšanja simptomov. Potrebujejo ustrezno fizioterapevtsko obravnavo, ki jim pomaga pri ustreznem stopnjevanju napora ter lajšanju simptomov in težav," so zapisali.

Dolgotrajni covid-19 je večsistemska bolezen. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi imelo zdravstvene težave en mesec po prebolelem covidu-19 še 25 odstotkov oseb, po podatkih Svetovne zveze za fizioterapijo pa 10 odstotkov še po 12 tednih ali dlje. Najpogostejši simptomi so močna utrujenost, poslabšanje stanja po naporu, težave s spominom in koncentracijo, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Opozorili so tudi na sistemske probleme glede fizioterapevtske dejavnosti v državi. "Oblikovanih rehabilitacijskih programov, financiranih od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za posameznike z dolgotrajnim covidom-19 v Sloveniji nimamo. Terapije za rehabilitacijo po dolgotrajnem covidu-19 so za zdaj večinoma samoplačniške, izvajajo pa jih med drugim slovenska zdravilišča. Vsem prebolevnikom so na voljo še centri za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojni centri, ki se nahajajo v vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji in nudijo individualno ali skupinsko pomoč pri spremembi oz. izboljšanju življenjskega sloga na področjih, kot so prehrana, telesna dejavnost in duševno zdravje," so pojasnili.

Tudi predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije Tine Kovačič je opozoril na težave, predvsem glede pomanjkanja kadra. "Pandemija covida-19 je še dodatno odstrla problematiko fizioterapije v Sloveniji, predvsem izzive pomanjkanja fizioterapevtov na vseh ravneh delovanja, na katere opozarjamo že vrsto let. Prizadevamo si za pridobitev javnih pooblastil in uvedbo licenc, da bo tako kot drugod v Evropi in svetu poskrbljeno za kakovostno in varno fizioterapevtsko obravnavo vseh pacientov v javnem in zasebnem zdravstvu," je poudaril.

V Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča so od začetka epidemije sicer sprejeli že več kot 100 bolnikov, ki so deležni celostne obravnave strokovnjakov. Med njimi so zdravnik specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog, socialni delavec in strokovnjaki s področja zdravstvene nege.