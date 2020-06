Rekordno število okužb v Indiji in Indoneziji

New Delhi, 06.06.2020, 13:28 | Posodobljeno pred 17 minutami

Indija je v zadnjih 24 urah zabeležila 9887 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ okužb v enem dnevu doslej. Po številu okužb je že prehitela Italijo in je trenutno na šestem mestu na svetu. Rekordno dnevno število okužb so zabeležili tudi v Indoneziji. V zadnjih 24 urah so potrdili 993 primerov.