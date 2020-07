Nov rekord v ZDA: 62.500 dnevnih okužb z novim koronavirusom

Položaj je še vedno dober v New Yorku, kjer so po 73.500 testih ugotovili 1,06 odstotka pozitivnih primerov, za covidom-10 pa je v četrtek umrlo osem ljudi. Skupaj se je v New Yorku doslej okužilo 400.000 ljudi, umrlo pa jih je 32.000. V Teksasu jih je v četrtek umrlo 95 in država ima sedaj hospitaliziranih več kot 10.000 pacientov. Teksas ima okuženih 243.000 ljudi, doslej pa jih je umrlo 3056.