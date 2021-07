MIZŠ: Cepite se, da se bo pouk jeseni lahko odvijal v prostorih šol

"V času, ko se nam očitno približuje četrti val epidemije in ko smo v negotovosti, kako bosta potekala šolsko in študijsko leto, je še posebej pomembno, da bi se cepilo dovolj veliko število ljudi, vključno s študenti," je izpostavil rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič, ki bo mandat prevzel s pričetkom novega študijskega leta 1. oktobra. Ob tem je dodal, da se zaveda dvomov, "a kakorkoli obrnemo, je ta trenutek cepljenje edini ukrep, s katerim lahko resnično zaustavimo epidemijo in preprečimo nov jesenski val bolezni".

Majdič je ob tem še spomnil, da je bila po svetu cepljena že več kot milijarda ljudi ter da se je cepivo izkazalo za varno in učinkovito. Dejal je še, da se zaveda, da se mnogim mladim zdi cepljenje zaradi lažje oblike prebolevanja bolezni nepotrebno. "A cepljenje ni le zaščita posameznikov, pač pa zaščita celotne družbe. Z njim izkažemo lastno odgovornost in zaščitimo sebe in svoje bližnje," je dodal.

V nagovoru je še izrazil upanje, da skupaj zmoremo preprečiti širjenje virusa ter zaustaviti epidemijo. "Znanost nam je dala učinkovito orodje. Prosim vas, s cepljenjem si zagotovimo študijsko leto, ki si ga zaslužimo: v akademskem okolju in v sredini z vsemi, ki so del našega učenja in dela," je še dejal.

MIZŠ: Testiranje, samotestiranje in cepljenje – varovala, ki jih prejšnjo jesen ni bilo

"Vsekakor si želimo, da bo jeseni izobraževanje otrok in mladih potekalo v šolah in na fakultetah, za kar si vseskozi z vsemi ukrepi tudi prizadevamo," pa so zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). "Dodatnih varoval, ki jih prejšnjo jesen ni bilo, je kar nekaj – testiranje, samotestiranje, cepljenje. Vse na tem mestu ponovno naprošamo, da se cepijo in tudi tako pomagajo, da se bo pouk jeseni lahko odvijal v prostorih šol, varstvo otrok pa v vrtcih," so dodali.