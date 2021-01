Poziv rektorjev univerz k spremembam, težava predvsem kontaktne ure

Na izredni seji Rektorske konference RS so rektorji ugotavljali, da največjo težavo v času poučevanja na daljavo predstavljajo neizvedene kontaktne ure, ki zahtevajo prisotnost študentk in študentov v prostorih visokošolskih zavodov, torej znanstvenoraziskovalno delo, laboratorijske in terenske vaje, hospitacije in nastopi, pedagoška praksa ter praktična usposabljanja. Težave so tudi pri izvedbi pisnih izpitov, ki jih ne morejo nadomestiti prilagojene oblike preverjanja in ocenjevanja znanja.

Opozarjajo, da nekatere študentke in študentje ob nespremenjenem načinu dela ne bodo mogli izpolniti vseh obveznosti ter posledično ne bodo mogli pristopiti k preverjanju in ocenjevanju znanja.

Zato so sklenili, da bi morala Vlada RS nemudoma omogočiti vsaj izvedbo nujnega dela pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov v obliki individualnega ali skupinskega (3–5 oseb) dela ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov MZ in NIJZ ter izvedbo individualnega znanstvenoraziskovalnega dela v prostorih visokošolskih zavodov ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov MZ in NIJZ, ki bo študentkam in študentom študijskih programov prve in druge stopnje ter doktorskim študentkam in študentom omogočala dokončanje njihovih zaključnih del.

"Usvajanje in oblikovanje znanja sta ključnega pomena tako za posameznika kot za družbo, zato je treba vzpostaviti konstruktiven dialog z odločevalci v državi, katere prihodnost bo krojilo znanje, ki mora biti ena najpomembnejših vrednot današnje družbe,"so zapisali.