Remdesivir morda že kmalu z dovoljenjem za promet v EU

"Mogoče je, da bo pogojno dovoljenje za promet izdano v prihodnjih dneh," je na odboru Evropskega parlamenta za okolje in javno zdravje dejal Guido Rasi. Tovrstno pogojna dovoljenja veljajo eno leto in jih je nato mogoče obnoviti. EMA je doslej priporočala t. i. sočutno uporabo zdravila remdesivir, ki nekaterim bolnikom s hudo obliko covida-19 omogoča dostop do zdravila že v času, ko Evropska agencija za zdravila še ocenjuje podatke o njegovih koristih in tveganjih.