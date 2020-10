Ponekod po Evropi že primanjkuje remdesivirja, pri nas ga imamo za zdaj dovolj

Remdesivir proizvaja ameriško biofarmacevtsko podjetje Gilead Sciences. EU in Združeno kraljestvo, ki skupaj štejeta 500 milijonov prebivalcev, sta julija zagotovila odmerke remdesivirja 30.000 bolnikom, medtem ko so ZDA s proizvajalcem podpisale sporazum o prodaji več kot 500.000 odmerkov, kar je septembra predstavljalo večino proizvodnje.

Ker so ZDA pokupile večino septembrske proizvodnje, iz Nizozemske in Poljske zdaj že poročajo o pomanjkanju zdravila. Tiskovni predstavnik nizozemskega ministrstva za zdravje Martijn Janssen je sporočil, da je remdesivirja zmanjkalo, a dodal, da kmalu pričakujejo nove dostave. "Zaradi povečanega števila sprejemov v bolnišnice povpraševanje po remdesivirju hitro narašča," je za Reuters dejal nizozemski tiskovni predstavnik.

Da v nekaterih bolnišnicah primanjkuje zdravila, pa je v torek sporočil tudi poljski zdravstveni minister Adam Niedzielski. Zadnja pošiljka remdesivirja je na Poljsko sicer prispela prejšnji petek. Velika Britanija, ki se je pridružila evropskemu naročilu remdesivirja, je pri uporabi zdravila dala prednost bolnikom s covid-19, ki jih najbolj potrebujejo, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Kako je z zdravilom remdesivir pri nas, smo vprašali našo največjo bolnišnico, ljubljanski UKC, kjer pa so nam pojasnili, da podatkov o pomanjkanju zdravila nimajo. So pa pojasnili, da se zavedajo, da potrebujejo bolniki s covid-19 sorazmerno dolgo hospitalizacijo v primerjavi z drugimi okužbami dihal. Pri večini gre za podporno zdravljenje, torej nadomeščanje tekočine, oskrbo s kisikom, po potrebi zdravila za zniževanje povišane temperature in analgetike. Pri tistih s hujšim potekom bolezni, kjer pride do potrebe po mehanski ventilaciji, pa se odločajo za zdravljenje z remdesivirjem, ki je tako v ZDA kot Evropi edino registrirano zdravilo, namenjeno zdravljenju bolnikov s covid-19. Na voljo imajo sicer še favipiravir, zdravilo iz Japonske, predhodno uporabljano za zdravljenje gripe, namenjeno tistim, ki nimajo zelo hudega poteka bolezni, a imajo dejavnike tveganja, da bi lahko nastali zapleti in težji potek, in deksametazon, ki se kaže kot učinkovito zdravilo pri preprečevanju poslabšanja pri bolnikih, ki že potrebujejo kisik, tako da ni potrebe po mehanski ventilaciji.