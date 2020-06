Renaultu 5 milijard evrov posojila

Francoska vlada je avtomobilskemu proizvajalcu Renault, pod okrilje katerega sodi tudi novomeški Revoz, potrdila posojilo z državnim jamstvom v višini pet milijard evrov. Renault se je namreč zaradi pandemije covida-19 znašel v težavah in je že napovedal, da bo v prihodnjih treh letih po svetu ukinil 15.000 delovnih mest.

Finančni minister Bruno Le Maire je posojilo odobril po srečanju s predstavniki vodstva avtomobilskega velikana, sindikatov in vpletenih lokalnih oblasti. Francoske oblasti so posojilo omenjale že maja, a so ga pogojevale z zavezo Renaulta, da ohrani delovna mesta in ključne operacije v Franciji. V avtomobilski družbi so namreč napovedali, da bi lahko v Franciji zaprli ali prestrukturirali štiri proizvodne obrate, tudi tovarno v mestu Maubeuge na severu države. Tamkajšnjo proizvodnjo električnih vozil kangoo nameravajo preseliti v bližnji Douai. Prav to pa je konec tedna sprožilo množične proteste.

icon-expand V podjetju ocenjujejo, da bodo v prihodnjih mesecih odpustili 15 tisoč delavcev. FOTO: AP

Kot so danes pojasnili na francoskem finančnem ministrstvu, je Le Maire vodstvo Renaulta pozval k takojšnjim pogovorom s sindikati. Želi si namreč, da bi prišlo do dogovora, ki bi zaposlitve in industrijsko proizvodnjo v mestu Maubeuge zagotovil na dolgi rok, tudi po letu 2023. "Nobena odločitev o preusmerjanju dejavnosti ne bo sprejeta, če ne bo soglasja vseh deležnikov," so povzeli stališče ministra.