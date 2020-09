IJS: Reprodukcijsko število je bistveno višje kot ena, kar je slabo

Ocenjeno sedemdnevno povprečje reprodukcijskega števila, ki kaže, koliko ljudi v povprečju okuži vsak okuženi (ne glede na to, ali je bil uvožen ali je bil okužen v Sloveniji), znaša po izračunih Instituta Jožef Stefan (IJS) 1,28. Efektivno reprodukcijsko število, ki izenačuje uvožene primere in okužene v Sloveniji v isto skupino, pa je 1,37, so objavili v četrtek.

Na institutu napovedujejo, da bo epidemija začela pojemati, če se bo efektivno produkcijsko število zmanjšalo pod ena, reprodukcijsko število pa pod 0,9. To bi lahko po navedbah IJS predvidoma dosegli že z doslednim izvajanjem obstoječih blagih ukrepov.