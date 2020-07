Republikanci predlagajo 860 milijard evrov za okrevanje gospodarstva ZDA

Sedanje nadomestilo za brezposelnost med pandemijo v višini 511 evrov na teden bi znižali na 170 evrov, dokler zvezne države ne bi predlagale sistema, s katerim bi brezposelnim zagotovili do 70 odstotkov prihodkov pred izgubo službe. Republikanski senatorji namreč menijo, da 600 dolarjev pomoči ljudi ne spodbuja k iskanju nove zaposlitve. "Ljudje ne bodo delali. Ta država pa potrebuje več delavcev," je dejal senator Chuck Grassley .

Predlagani načrt med drugim vključuje 86 milijard evrov za pomoč šolam ter enkratno pomoč do 1022 evrov za večino odraslih Američanov.

ZDA so za ukrepe za blaženje gospodarskih posledic pandemije doslej namenile že več kot 2045 milijard evrov. Sredstva so namenjena predvsem podjetjem in posameznikom. A gospodarstveniki že od pomladi opozarjajo, da bo ameriško gospodarstvo potrebovalo več pomoči.

"Američani potrebujejo več pomoči,"je poudaril vodja republikanske večine v senatu senator Mitch McConnell. Pojasnil je, da so želeli videti, kako bodo delovali sedanji programi, zdaj pa so oblikovali podrobnejši in bolj ciljno naravnan predlog.

O predlaganem načrtu se bodo morali republikanci uskladiti z demokrati, ki so sveženj že označili za popolnoma neprimernega. Demokrati se zavzemajo, da bi bil novi sveženj pomoči gospodarstvu vreden 2557 milijard evrov. Želijo tudi ohranitev 511 evrov pomoči brezposelnim.

Pandemija koronavirusne bolezni 19, ki je najhuje prizadela prav ZDA, je zadala močan udarec ameriškemu gospodarstvu. V kratkem času je brez zaposlitve ostalo na milijone ljudi.