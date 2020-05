Skoraj štiri desetine vprašanih: Slovenija je epidemijo preklicala prehitro

Med vprašanimi je tistih, ki se jim zdi slabo, da smo v Sloveniji pred drugimi državami preklicali epidemijo, 38 odstotkov. Po drugi strani pa jih 27,1 odstotka meni, da je dobro, da smo na tem področju prvi.

Čeprav nenadnega preklica epidemije velik delež prebivalcev ne podpira, pa zaskrbljenost zaradi epidemije skozi čas upada. Medtem ko so konec marca zabeležili več kot 60 odstotkov zaskrbljenih ali zelo zaskrbljenih, je bilo sredi aprila takšnih polovica vprašanih, zdaj pa jih le še 38 odstotkov. Medtem je takšnih, ki niso ali sploh niso zaskrbljeni, dobrih 40 odstotkov.

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 15. in 16. maja 2020 z metodo spletnega anketiranja s pomočjo Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 75 let.