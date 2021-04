Rimski pogrebni zavodi protestirali zaradi nevzdržnih razmer

"Županjo Rima pozivamo, da odpravi trenutne postopke za upepelitev," je povedal vodja italijanskega združenja pogrebnih zavodov Giovanni Caccioli. Po njegovih besedah v Rimu zabeležijo med 15.000 in 18.000 prošenj za upepelitev na leto, pri čemer morajo družine skozi zahteven birokratski postopek. Ta vključuje lokalno pokopališče, pristojni občinski urad in matičarja.

Uslužbenci pogrebnih zavodov so se v petek zbrali pred rimskim templjem Herkula Viktorja, kjer so položili vence z napisi: "Žal nam ne bodo dovolili, da pokopljemo vaše najdražje." Tempelj je v bližini urada Raggijeve.

Postopek za pridobitev dovoljenja za upepelitev v povprečju traja od 35 do 40 dni, kar je absurdno, je dodal. V drugih italijanskih mestih pa postopek traja zgolj en ali dva dni. "Tako ne moremo naprej,"je poudaril Caccioli.

Vodja pogrebnega zavoda Le Sphinx Maurizio Tersini je ob tem povedal, da na upepelitev v italijanski prestolnici čaka 1800 krst, nekatere tudi več mesecev. "Glavni problem je birokracija," je dejal. Dodal je, da družine zaradi tega zelo trpijo.

"Mama, oprosti, nisem te še mogel pokopati"

Na to problematiko je ta teden z veleplakati po mestu opozoril tudi Oberdan Zuccaroli, ki zaradi tega ni mogel pokopati matere. "Mama, oprosti, nisem te še mogel pokopati," je pisalo na plakatih.

Težava sicer ni nova. Sindikat Cgil je že septembra lani opozoril, da se na rimskem pokopališču Prima Porta-Flaminio nabirajo krste. "Niso naredili tistega, kar je bilo odločeno leta 2017. To je gradnja štirih novih krematorijev in razširitev pokopališča Laurentino,"je povedal predstavnik sindikata Natale Di Cola.

Razmere so se še poslabšale zaradi pandemije covida-19, ki je v Italiji zahtevala že več kot 116.000 življenj. Rim sicer ne sodi med najbolj prizadeta območja v slovenski zahodni sosedi.

Na občinskem uradu, pristojnem za pokopališča, so v začetku tedna zatrdili, da so razmere pod nadzorom. Med oktobrom 2020 in marcem letos so zabeležili 30 odstotkov več smrti kot v enakem obdobju leto pred tem, so pojasnili.