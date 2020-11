Robot, ki kupce opozarja na nošenje mask in ohranjanje razdalje

Opominjanje kupcev, naj nosijo zaščitne maske in ohranjajo medsebojno varnostno razdaljo, za prodajalce ni prijetno opravilo. V eni od japonskih športnih trgovin so zato izbrali drugačen pristop – pri tem jim pomaga mali humanoidni robot, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Robovie, kot so ga poimenovali, pa ne ponuja le preventivnih zdravstvenih nasvetov v času pandemije covida-19 – v trgovini lahko kupca tudi vodi do oddelka, ki ga zanima.

"Oprostite, ker vas motim, a prosim, nadenite si masko ," v reklamnem videoposnetku reče robotek, ki se pripelje do stranke. Ko ga ta upošteva in si jo nadene, se jih zahvali: " Hvala za razumevanje," pri tem pa v gesto zahvale skloni svojo belo okroglo glavo.

Robotek, ki ga je razvil mednarodni inštitut za raziskave telekomunikacij s sedežem v Kjotu (ATR), je trenutno še v preizkusni dobi, ki se je začela prejšnji teden in bo trajala do konca meseca. Če se bo izkazal za koristnega in potrebnega, pa ga bo trgovina lahko obdržala za dlje časa, so sporočili.

Japonska je z okoli 120.000 potrjenimi okužbami novega koronavirusa in skoraj 2000 smrtnimi primeri pandemijo prenesla bolje kot številne države, ljudje pa večinoma spoštujejo zahteve glede nošenja mask. Toda oblasti svoje državljane pozivajo k pazljivosti, ko se bo vreme ohladilo, ljudje pa bodo v zaprtih prostorih posledično preživeli več časa.