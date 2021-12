Začasna blokada smučarskih vozovnic brez datuma tudi na Rogli

"Zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom in v izogib gneči na prodaji smučarskih vozovnic na Rogli lahko imetniki sezonskih smučarskih vozovnic evropsko potrdilo s QR-kodo o izpolnjevanju pogojev P ali C pošljejo na elektronski naslov: ski@unitur.eu. Potrdilo lahko dostavijo tudi osebno, in sicer na upravo podjetja Unitur (Cesta na Roglo 15, Zreče) od ponedeljka do petka, med 7. in 15. uro, ali na prodajo smučarskih vozovnic na Rogli," naštevajo.

Tudi na Pohorju

Da preverjanje na blagajnah in naključno preverjanje na žičniških napravah, nista dovolj, so sredi decembra odločili tudi inšpektorji na Mariborskem Pohorju in Arehu. Od upravljavca so zahtevali stalno preverjanje dokazil o pogoju PCT, na vseh vstopih na žičniške naprave. To je v praksi skorajda neizvedljivo, so dejali na smučišču, zato so edino rešitev videli v začasni blokadi sezonskih vozovnic, in sicer dokler se ne predloži PCT-dokazila.