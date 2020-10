UKC Ljubljana poziva zdravnike koncesionarje, da pomagajo

Slovenija je tik pred izpolnitvijo pogojev za razglasitev epidemije. Zdravniško pomoč potrebuje že 250 bolnikov, 43 intenzivno nego. Se pa, kot ugotavlja vladni govorec, zavedanje, kako pomembna je zajezitev virusa, med ljudimi krepi, kar kaže tudi uporaba mask. Zaradi vse večjih obremenitev pri oskrbi bolnikov s covid-19 pa iz naše največje bolnišnice pozivajo vse zdravnike koncesionarje, ki bi lahko pomagali, naj se vključijo v delo Kliničnega centra.

250 zasedenih postelj na navadnem covid oddelku in 50 na oddelku intenzivne terapije - to je mejnik, ko bi v skladu z vladnim načrtom spet razglasili epidemijo. "Ne gre za kriterije, gre za celovito oceno, kaj lahko v tem trenutku k ukrepom še dodamo, da bi v čim krajšem času zajezili širjenje virusa in zmanjšali število obolelih," pojasnjuje vladni govorec Jelko Kacin.

Po mnenjuAleša Rozmana, člana strokovne skupine, časa, da bi čakali na učinke že veljavnih ukrepov, ni prav veliko."Če bi radi videli polne hodnike ljudi, ki umirajo brez kisika, potem lahko čakamo še kar nekaj časa. Če pa gremo na to, da je vsak, ki pride v bolnišnico, pravilno oskrbljen, je zdaj skrajni čas, da se odločimo za najstrožje kriterije." Če drugače res ne bo šlo, bo vlada že kmalu, pa če tudi na račun visoke ekonomske cene, prisiljena v dodatne zaostritve, ki so jih sicer uvedli tudi v tujini. "V razne policijske ure, potem prepovedi zapuščanja stanovanja, kakorkoli. Tega si nihče izmed nas v resnici ne želi. Nihče od nas. Tudi jaz ne,"opozarja Rozman.

icon-expand Dr. Aleš Rozman FOTO: POP TV

Zato bi bilo boljše kot kakršen koli dodaten strožji ukrep, da bi ljudje pri zajezitvi virusa resnično še bolj sodelovali."Naj ne rinejo drug k drugemu, nosijo maske, si razkužujejo roke in ne hodijo v gnečo. Individualno naj se rekreirajo doma oziroma v krogu svoje družine. Na ta način se bo krivulja obrnila in nam bo kmalu spet bolje," še dodaja Rozman.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vse slabše pa je medtem stanje v bolnišnicah, zato ljubljanski UKC prosi za pomoč zasebnike, naj bodisi posodijo kader bodisi prevzamejo programe, ki so jih morali zaradi širjenja covid kapacitet krčiti oziroma odpovedovati. "Pred časom sem vlado pozval, naj nas ne zapira, zapiranje se bo dogajalo samo od sebe. Vlada naj skuša doseči to, da bomo vsi, ki nekaj znamo delati, čim dlje delali, čim več storitev opravili. Pacienti bodo v vsakem primeru čakali več. Če stopimo skupaj, bo cena, ki jo bomo na koncu plačali, manjša," pojasnjuje Igor Dovnik s Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Koliko zasebnikov bi lahko pomagalo in kako hitro, Dovnik sicer ne zna napovedati. Bodo pa v UKC verjetno kmalu potrebovali tudi pomoč pri bolnikih s koronavirusno boleznijo. Kar pa bo težko, pravi Dovnik:"Rabimo ljudi, ki obvladajo delo v intenzivni terapiji, se pravi nekoga, ki dela v ambulanti zunaj. En kardiolog ne zna več od tega, ker dolgo tega ni počel. Verjetno pa prihaja čas, ko bo to treba urejati tudi z odloki. Potem bo pa vsak naredil, kar bo znal in se bo sproti učil."