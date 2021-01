Rozman: Moja optimistična želja je, da bi s covidom-19 'opravili' do maja

Po zdravstvenih domovih po Sloveniji so se začela obsežna testiranja, v državo je prišlo okoli 16.000 novih doz cepiva. Ljudi seveda najbolj zanima, kako bo z nadaljnjim sproščanjem ukrepov. Kdaj se bomo lahko vrnili v normalno življenje, kot smo ga poznali pred epidemijo?

V oddaji 24UR ZVEČER sta o protokolu sproščanja ukrepov, testiranju in cepljenju spregovorila Alenka Forte, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, inAleš Rozman, član vladne strokovne skupine za covid-19. "Moja optimistična želja je, da bi s covidom-19 opravili do 1. maja," je dejal Rozman. Spomnil je, da smo lani v prvem valu epidemije hitro uspeli zajeziti širjenje novega koronavirusa, saj smo se držali ukrepov. Zdaj so že malce utrujeni, ocenjuje Rozman, a imamo v boju proti covidu-19 zdaj še novo 'orožje' - cepivo. Če bomo to pot ravnali pametno, bodo do spomladi uspeli število okuženih konkretno znižati in odpreti družbo, je še dodal. Cepivo Pfizerja in BioNtecha, ki ga trenutno uporabljamo, zagotavlja 95-odstotno zaščito. "To je zelo velik odstotek. Pomembno je predvsem, da cepimo rizične skupine prebivalstva," pravi Rozman, ki dodaja, da je epidemija ne le zdravstveni problem, ampak tudi problem družbe. Državna sekretarka je spomnila, da Slovenija v skladu z EU dogovorom tedensko prejema določene kvote cepiva. Vsak cepljeni mora ob tem prejeti dva odmerka cepiva, in sicer v razmaku 21 dni. Imunost sicer nastopi šele po drugem odmerku. 10 do 14 dni po prejemu prvega odmerka je zaščita okoli 50-odstotna.

icon-expand Alenka Forte FOTO: POP TV

Forte tudi pričakuje, da bodo v prihodnjih mesecih na voljo tudi druga cepiva. Da bi zagotovili kolektivno varnost, je potrebna precepljenost. To pomeni, da bi morali cepiti od 60 do 70 odstotkov prebivalstva. Forte je spregovorila tudi o prijavi neželenega učinka in smrti, ki časovno svopada s cepljenjem, ki jo je v ponedeljek prejel Nacionalni inštitut za javno zdravje. Umrla naj bi starejša oseba v enem od domov za starejše. Forte je poudarila, da v tem primeru ne smemo biti 'zaletavi'. Gre za primer, ki se naj bi zgodil šest ur po prejemu cepiva, je dejala. Že danes se naj bi sestala posebna skupina na ministrstvu za zdravje, ki bo primer podrobno preučila in nato o ugotovitvah obvestila javnost. Spomnila je, da lahko po cepljenju pride do določenih reakcij, ki so lahko lokalne ali alergijske.

Po družbenih omrežjih sicer kroži veliko informacij o domnevnih stranskih učinkih cepljenja. Kot pravi Rozman, je večina teh zgodb izmišljenih. "Določen segment družbe je na to zelo občutljiv. Vidimo tudi, da je zaradi tega odziv na cepljenje slabši," dodaja. Sam meni, da bi se morali osredotočiti na pozitivne plasti cepiv in sodobne medicine, ki nam je v zadnjih desetletjih omogočila daljše življenje.



Glede sproščanja ukrepov je Forte dejala, da je vlada že v decembru sprejela t.i. semafor sproščanja. Po njeni oceni bi se ga morali držati, so pa v prihodnje možne določene prilagoditve. Rozman ob tem prebivalcem svetuje, naj upoštevajo osnovne higienske ukrepe za zajezitev širjenja virusa. To je največ, kar lahko vsak posameznik naredi, sklene Rozman. Državna sekretarka Forte se sicer omenja kot možna kandidatka za novo ministrico za zdravje. Spomnila je, da je konec decembra nastopila funkcijo državne sekretarke, na ministrstvu pa je trenutno veliko izzivov. Ali bo naslednja ministrica, pa je vprašanje za predsednika vlade, je sklenila.