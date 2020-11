Rozman o sproščanju ukrepov: Najprej se trudimo, potem pa vse zapravimo

A dejstvo je, da moramo ukrepe spoštovati. Številke so nekoliko boljše, je pa v javnosti in delu stroke tudi nekaj pomislekov. Da omejevanje gibanja med občinami nima veliko smisla, trdi glavni epidemiolog v državi Mario Fafangel . Po raziskavi Mediane pa, da kar četrtina Slovencev verjame, da novi koronavirus ni nevarnejši od gripe. Prav tako jih samo 28 odstotkov podpira šolanje na daljavo in samo četrtina prehajanje meja med občinami.

Težava ostajajo zasebna druženja in zbiranja na vrtovih gostinskih lokalov, kjer se - predvsem v lepem vremenu - številni posamezniki še vedno zadržujejo in namesto, da bi hrano prevzeli, jedo kar tam.

Velika večina ukrepe spoštuje, so pa tudi izjeme in zaradi teh izjem smo vsi tarča strogih ukrepov. Bi lahko v tem trenutku že sprostili kakšen ukrep, denimo da gredo otroci nazaj v šole in da ni več omejitve prehajanja med občinami? Član strokovne komisije za covid-19 Aleš Rozman pravi, da so se številke morda nekoliko umirile, kot smo opazili, a čisto zagotovo temu še ne moremo verjeti. "Bi pa tukaj bil malo optimističen in bi pokazal na Gorenjsko, kjer pa se je krivulja res obrnila navzdol, kot lahko vidimo na Sledilniku. In to kaže, da če ljudje stvari vzamejo zares, jih lahko sami uredijo in spravijo v tisto smer, ki je zaželjena." Ti ukrepi sicer niso priljubljeni, tudi njemu niso všeč, kot dodaja, a se jih drži, ker imamo epidemijo. "Verjamem pa in tudi moj predlog bo, ko bo številka zadosti padla, da bomo začeli ukrepe počasi tudi sproščati. To ne pomeni, da se bo naše vedenje lahko povsem sprostilo, seveda se bomo morali držati skozi zimo teh dokaj strogih higienskih ukrepov, bo pa verjetno lahko nekaj več mobilnosti. In tudi sami si želim - doma imam desetletnika - da bi lahko šel v šolo."

Pa recimo še en ukrep, ki buri duhove - to je nošenje maske na prostem. Del stroke meni, da ni raziskav, da bi bile države, ki so zapovedale nošenje mask na prostem, uspešnejše v boju z epidemijo. Kaj Rozman pravi na to? "Če bi znali uporabljati zdravo pamet in poslušati nasvete, takšni ukrepi najverjetneje ne bi bili potrebni. Seveda ko grem po polju, v hrib, ko sem sam, takrat maske ne rabim ne jaz, ne kdo drug. Ampak ko pa gremo recimo na Šmarno goro, kjer je kolona in kar naprej srečujemo neke ljudi, tam pa je maska najbrž še potrebna. Tudi kjer se zunaj neke stavbe zgnete nekaj množica ljudi, čeprav smo na prostem, nas je pa veliko na kupu - tam pa vendarle bi bila maska potrebna," odgovarja.

Tudi raziskava Mediane med ljudmi sicer kaže, da dobra četrtina Slovencev verjame, da koronavirus ni nevarnejši od gripe. Rozman ob tem pravi, da se na nek način čudi, da ljudje vendarle ne vidijo, da niti eno zimo, kar pomnimo, nismo imeli z gripo takšnih težav, kot jih imamo letos s covidom-19. "To je velik dokaz, da gripa in covid-19 nista eno in isto," poudarja.

Kaj pa lahko pričakujemo v prihodnjih dneh? Vikend je pred nami, včeraj številke niso bile slabše. Smo torej že dosegli vrh drugega vala? "Naš uspeh bo, ko bo šla krivulja dol, ko bodo številke nizke, ko bodo šle pod 1000 in dosegle nekje okoli 200, 300 primerov na dan. Ko bodo epidemiologi lahko res efektivno spremljali in začeli slediti kontakte in na ta način obvladovati epidemijo. Takrat verjamem, da bomo lahko več stvari odprli in si več dovolili," razlaga član strokovne komisije. Prehitro biti optimist in prehitro potem reči 'saj je dobro' pa nas bo po njegovem mnenju v trenutku lahko vrnilo tja, kjer smo bili pred tednom ali dvema.

Pred nami pa je december. Si sploh lahko privoščimo sproščanje ukrepov, in če - do katere mere? Rozman pravi, da je to nekaj, kar ima tudi virus rad - da začnemo potovati, se družiti, obiščemo veliko prijateljev in potem smo spet zapravili vse to, kar smo zdaj prigarali. "Evropa je v tem unikatna. Tukaj gledamo tri modele - azijskega, ameriškega in evropskega, ampak Evropejci se najprej zelo trudimo, potem pa to vse zapravimo. Jaz sem poslušal nekaj starih pesmi in vse govorijo o tem, da si božič in novo leto praznovati doma, v krogu družine. Zakaj ne bi tega res enkrat naredili," še poziva.