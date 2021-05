Vsi dijaki znova v šolskih klopeh, treningi za vse športnike

Ministrstvo za izobraževanje je srednjim šolam poslalo okrožnico, iz katere izhaja, da z izobraževanja po modelu C, ko so se tedensko izmenjevali doma in v šoli, danes prehajajo na model B. To pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, prav tako lahko dijaki ves čas bivajo v dijaških domovih. Treba pa je upoštevati omejitve, ki so določene s priporočili oziroma se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov, so opozorili na ministrstvu.

Gostinski lokali bodo lahko odprti od 5. do 22. ure

Poleg podaljšanja dovoljenega obratovalnega časa gostinskih lokalov je vlada na seji minulo sredo tudi spremenila pogoje za ponujanje gostinskih storitev v notranjosti gostinskih obratov. Ponudba za mizami je dovoljena za največ štiri osebe, med robovi miz pa mora biti najmanj tri metre razdalje. Razdalja med osebami za mizo ni več določena, pogoj omejitve števila oseb za eno mizo pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki.

Odrasle osebe v notranjosti lokalov morajo imeti potrdilo, da so covid-19 prebolele oz. da so cepljene, ali opravljen negativen test na novi koronavirus.

Danes je začel veljati tudi spremenjen pogoj glede omejitve števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Na potrošnika mora biti zagotovljenih 20 kvadratnih metrov poslovnega prostora, pogoj pa ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ter za osebe, ki potrebujejo spremstvo.

Kampi lahko po novem ponujajo do 70 odstotkov razpoložljivih enot, potem ko so doslej lahko oddajali do 30 enot. V omenjenih 70 odstotkih niso všteti pavšalisti.

Od danes je tudi dovoljeno obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo med 5. in 22. uro pod pogojem, da zaposleni in gostje izpolnjujejo pogoj prebolelosti, cepljenja oz. opravljenega testa na novi koronavirus. Igralni saloni lahko ponujajo do 50 odstotkov razpoložljivih zmogljivosti.

Polovica gledalcev na sediščih, treningi in tekme za vse športnike

Treningi so dovoljeni vsem športnikom, ki jih določa zakon o športu, pa tudi vsa tekmovanja, na katerih je lahko do 50 odstotkov zapolnjenih sedišč, ob predpogoju testiranja na novi koronavirus oziroma za cepljene in prebolevnike. Dovoljena je tudi športno rekreativna dejavnost v skupini do 50 vadečih.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležijo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi, in gledalci se lahko tekmovanj udeležijo, če imajo negativni rezultat testa PCR ali hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 72 ur. Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, pa udeleženci in izvajalci programov usposabljanj, se morajo enkrat tedensko testirati s testom HAG.