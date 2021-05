Rusi potrdili kakovost, Srbija lahko proizvaja Sputnik V

Ruski nacionalni inštitut za epidemiologijo in mikrobiologijo Gamaleja je potrdil kakovost cepiva, proizvedenega v Torlaku, in odobril proizvodnjo cepiva Sputnik V proti koronavirusu na tem srbskem inštitutu, so sporočili iz kabineta ministra brez listnice v srbski vladi Nenada Popovića.

icon-expand Cepivo Sputnik V. FOTO: Shutterstock Srbija bo tako postala prva država v Evropi, ki bo proizvajala cepivo Sputnik V, sta na srečanju v Moskvi napovedala Popovič in direktor inštituta Gamaleja Aleksander Gintsburg. Inštitut Gamaleja je potrdil, da cepiva, proizvedena v Torlaku, ustrezajo predpisanim standardom kakovosti, "danes smo to potrditev dobili od svojih ruskih partnerjev, dobili smo tudi odobritev za nadaljevanje proizvodnje," je dejal Popović. Poudaril je, da v prihodnjih dveh tednih pričakuje, da bo v Srbijo iz Rusije prispela precejšnja količina snovi za proizvodnjo obeh komponent cepiva Sputnik V. "Srbija bo kmalu imela dovolj cepiv, da bo lahko v celoti pokrila svoje notranje potrebe, s predsednikom Vučićem pa se bomo pogovorili o tem, kam naj še pošljejo cepiva, da bi svojim partnerjem v regiji in Evropi pomagali v boju proti koronavirusu,"je dejal Popović. icon-expand