Rusi registrirali tretje cepivo, Biden upa na normaliziranje 'že' do božiča

Rusi so registrirali že tretje cepivo proti covidu-19, CoviVac, ki ga je izdelal ruski center za raziskave in razvoj imunobioloških preparatov Čumakov, je danes sporočil ruski premier Mihail Mišustin.

Ob tem je napovedal, da naj bi bilo prvih 120.000 odmerkov cepiva CoviVac na voljo sredi marca. Dodal je, da je Rusija trenutno edina država, ki ima tri lastna cepiva proti covidu-19.

Cepivo CoviVac je inaktivirano cepivo z oslabljenim virusom, ki ne povzroča bolezenskih znakov.

V Rusiji so pred tem registrirali dve cepivi proti covidu-19: Sputnik V, ki ga je razvil ruski državni raziskovalni center za epidemiologijo in mikrobiologijo Gamaleja, in EpiVac ruskega raziskovalnega centra za virologijo in biotehnologijo Vektor.

V Argentini odstop ministra za zdravje zaradi cepljenja mimo vrste

Argentinski minister za zdravje Gines Gonzales Garcia je odstopil z ministrskega položaja, ko je prišlo na dan, da so nekatere mimo vrste cepili proti covidu-19. Po do zdaj znanih podatkih so v Argentini tako cepili najmanj deset ljudi, med njimi znanega novinarja Horacia Verbitskega.

Verbitsky je namreč sam oznanil, da so ga cepili takoj, ko se je pogovarjal z ministrom za zdravje.

"Poklical sem starega prijatelja Ginesa Gonzalesa Garcio in povedal mi je, naj grem v bolnišnico Posadas na cepljenje," je v pogovoru za argentinsko radijsko postajo El Destape dejal 71-letni Verbitsky, ki glede na svojo starost, poklic in osebno tveganje še ni bil na vrsti za cepljenje.

78-letni Garcia je, ko je sporočil svoj odstop, na Twitterju objavil, da so nekateri lahko preskočili vrsto za cepljenje zaradi "nenamerne zmede" v njegovem uradu v času, ko je bil sam odsoten.

Mimo vrste naj bi cepili tudi vplivnega sindikalnega predsednika Huga Moyana, za katerega velja, da ima dobre povezave z argentinsko vlado, ter njegovo soprogo in 20-letnega sina. Garcia naj bi sicer za osebno rabo rezerviral 3000 odmerkov cepiva.

Dva vira v predsedniški palači sta pozneje sporočila, da je odstop ministra zahteval argentinski predsednik Alberto Fernandez. Tudi Garcia je v pismu, ki je bilo javno objavljeno v petek, potrdil, da je predsednik zahteval njegov odstop. Iz urada predsednika države so nato sporočili, da bo vodenje ministrstva za zdravje prevzela državna sekretarka, 48-letna Carla Vizzotti.

V Argentini cepijo predvsem z ruskim cepivom proti covidu-19 Sputnik V. Prispeli so tudi že prvi odmerki AstraZenece. V državi s 45 milijoni prebivalci je prvi odmerek cepiva prejelo 390.000 ljudi. Cepljenje proti covidu-19 je prvenstveno tam namenjeno zdravstvenim delavcev. V sredo so v provinci Buenos Aires začeli cepljenje starejših od 70 let.

Do zdaj so v Argentini okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot dveh milijonih ljudi, umrlo je 51.000 covidnih bolnikov.