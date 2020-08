Rusija: imamo prvo cepivo proti covidu-19, registrirano bo prihodnji teden

Rusko ministrstvo za zdravje trdi, da jim je kot prvim na svetu uspelo razviti cepivo proti covidu-19, uradno naj bi ga registrirali že v prihodnjih dneh. Cepljenje tako naj ne bi bilo več daleč, prednost pa bodo imeli zdravstveni delavci in starejši. Vodja ruskega državnega sklada, ki je finančno podprl raziskave, je odkrivanje cepiva primerjal z vesoljsko dirko. "Američani so bili presenečeni, ko so slišali Sputnikove piske, enako je s tem cepivom. Rusija bo prva tam," je dejal.

Moskovski Gamelei center bo 12. avgusta registriral prvo cepivo proti novemu koronavirusu na svetu, je razkril namestnik ruskega zdravstvenega ministra Oleg Gridnev. Cepljenje tako naj ne bi bilo več daleč, prednost pa bodo imeli zdravstveni delavci in starejši, poroča Russia Today (RT). Višji svetovalec na ministrstvu Mihail Muraško je prejšnji teden sporočil, da bo Rusija predvidoma oktobra nato začela izvajati državni program množičnega cepljenja prebivalstva. Dodal je, da bo vse stroške krila vlada.

icon-expand Ruski znanstveniki so zadnji dve desetletji skušali razumeti, kako se virusi prenašajo. FOTO: Shutterstock

"Cepivo, razvito v centru Gamalei, bomo registrirali 12. avgusta," je Gridnev danes zjutraj dejal novinarjem v Ufi. "Trenutno je v teku zadnja, tretja faza. Gre za fazo preizkušanja, ki je izredno pomembna. Razumeti moramo, da mora biti cepivo varno." S kliničnimi preizkusi razvite formule so sicer na moskovski univerzi Sechenov pričeli 18. junija. V študiji, v kateri je sodelovalo 38 prostovoljcev, je cepivo uspešno prestalo varnostne protokole, piše RT. Vsi prostovoljci pa naj bi razvili imunost na okužbo z novim koronavirusom.

Hitrost, s katero je Rusom uspelo odkriti in potrditi cepivo, je na Zahodu dvignila kar nekaj obrvi, toda Vadim Tarasov, vrhunski znanstvenik na univerzi Sechenov, pravi, da je imela Rusija pri razvoju prednost. Zadnjih 20 let je namreč porabila za razvoj veščin in znanja glede prenosa virusov. Naglico ruskih znanstvenikov je dokaj enostavno razumeti, če se upošteva učinek covida-19 na največjo državo na svetu. Z več kot 870.000 primeri okužbe sodi med štiri države (skupaj z ZDA, Brazilijo in Indijo), ki jih je pandemija najbolj prizadela. Po številu smrtnih žrtev (v Rusiji je za posledicami koronavirusne bolezni 19 doslej umrlo 14.725 oseb) je na 11. mestu, čeprav se glede števila umrlih na število prebivalcev uvršča na 47. mesto - za Nemčijo, a pred Avstrijo. Tehnologija za ruskim cepivom temelji na adenovirusu, podobnemu prehladu. Umetno ustvarjeni proteini posnemajo tiste pri covidu-19, kar sproži "imunski odziv, podoben tistemu, ki ga povzroča sam koronavirus", je dejal Tarasov. Z drugimi besedami: imunizacija je podobna tisti, ki se pojavi ob preživetju okužbe z virusom, a brez smrtno nevarnih tveganj.

Kirill Dmitriev, vodja ruskega državnega sklada, ki je finančno podprl raziskave, je pretekli teden odkrivanje cepiva primerjal z vesoljsko dirko. "Američani so bili presenečeni, ko so slišali Sputnikove piske, enako je s tem cepivom. Rusija bo prva tam,"je dejal za US TV. Že pred tem pa je izpostavil, da so ruske izkušnje pri odkrivanju zdravil za ebolo in mers njihovim znanstvenikom zagotovile prednost pri odzivanju na trenutno pandemijo.